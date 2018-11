Yanni Gourde: la stabilité avant la gourmandise

Yanni Gourde l'admet : il a été impressionné quand il a pris connaissance de l'offre du Lightning de Tampa Bay. Six ans, 31 millions de dollars.

« C'est quand même stressant. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue avec des montants comme ça ! », a lancé celui qui a grandi sur une ferme à St-Narcisse-de-Beaurivage.

Gourde a signé une prolongation de contrat vendredi, et il aura une première occasion ce soir de remercier son équipe pour la confiance.

Cette occasion, c'est un match contre le Canadien, au Centre Bell.

Gourde se retrouvait dans une position intéressante. L'an dernier, à sa première saison complète dans la LNH, il a amassé 25 buts et 39 passes pour 64 points en 82 matchs. Cette saison, il totalise 12 points (quatre buts, huit passes) en 12 matchs. Le Lightning nous apprend même, dans ses notes de presse, que Gourde est le deuxième marqueur de l'équipe depuis le match des étoiles de janvier dernier, derrière l'intouchable Nikita Kucherov.

Bref, Gourde avait le beau jeu. En laissant passer du temps, il avait la chance de continuer à produire et de faire monter sa valeur, que ce soit auprès du Lightning, ou auprès des 30 autres équipes de la LNH, le 1er juillet prochain.

Mais Gourde s'est établi dans la LNH à 25 ans. Avant d'arriver à Tampa, il a joué à Worcester, San Francisco, Kalamazoo et Syracuse.

Avant que sa carrière ressemble aux paroles d'une chanson de Johnny Cash, il souhaitait de la stabilité.

« On cherchait un contrat à long terme. Regarde mon parcours, j'ai voyagé beaucoup, j'ai été à gauche et à droite au début de ma carrière. Je suis content de finalement avoir de la stabilité ici, a admis Gourde, rencontré après l'entraînement matinal du Lightning ce matin.

« Le mode de vie à Tampa c'est vraiment plaisant. C'est une organisation exceptionnelle depuis le début de ma carrière. C'est ici que j'ai eu ma première chance. Dans ma tête, c'était avec eux que je voulais signer. Quand l'offre a été faite, c'était assez évident que je voulais signer ici. »

L'autre aspect intéressant de son contrat, c'est que Gourde échappe ainsi à la pression du plafond salarial qui s'annonce pour l'été prochain. L'équipe a déjà des engagements de 72,4 millions de dollars pour la saison prochaine, pour seulement 14 joueurs. Il reste donc neuf joueurs à ajouter. Le plafond salarial est à 79,5 millions cette saison ; en calculant une hausse raisonnable, on peut estimer que la marge de manoeuvre tournera autour de 10 millions pour lesdits neuf joueurs. Et parmi eux, il y a l'incroyable Brayden Point, qui mène l'équipe avec 14 points en 12 matchs.

Tout un défi qui attend le nouveau DG, Julien BriseBois...

Comme Marchessault

Les carrières de Yanni Gourde et Jonathan Marchessault semblent évoluer en parallèle, à un an d'écart (Marchessault est plus vieux d'un an) et le contrat signé vendredi par le Narcissien en est une autre preuve.

Les deux joueurs ont eu leur première vraie chance avec le Lightning.

Les deux ont joué une première saison complète en LNH à 25 ans. Et les deux en avaient alors assez démontré pour toucher le gros lot au cours de leur deuxième saison. Marchessault avait inscrit 30 buts avec les Panthers, et l'hiver suivant, avec les Golden Knights de Vegas, il a signé un pacte de six ans et 30 millions.

« Jonathan m'a passé le message l'an passé. Il a montré que c'était possible d'avoir un contrat à long terme et de la stabilité dans la Ligue nationale même si t'avais eu un parcours un peu différent de la norme, a expliqué Gourde. Ça fait juste prouver que c'est possible et j'espère qu'il va y avoir plus d'histoires comme ça. »

Soir de première pour Joseph

La filière québécoise du Lightning se porte toujours aussi bien.

Gourde en est le chef de file. Il y a aussi l'énergique Cédric Paquette, au centre du quatrième trio, de même que le gardien numéro 2, Louis Domingue. Et puis, un petit nouveau cette année : Mathieu Joseph.

Après une bonne première saison dans le club-école du Lightning l'an dernier (53 points en 70 matchs), il s'est taillé un poste avec le grand club cet automne. Joseph a disputé tous les matchs jusqu'ici, jouant près de 13 minutes par rencontre. Encore ce soir, il évoluera au sein du troisième trio.

« Je ne pensais pas vraiment commencer la saison ici. J'y pensais, mais penser et le faire, ce sont deux choses complètement différentes ! », a expliqué le volubile attaquant. Il reste encore beaucoup de travail. Je n'ai pas encore d'appartement, je demeure encore à l'hôtel. J'ai des choses à travailler. Je devrai produire plus. Même si j'ai des chances de marquer, ça ne compte pas dans les statistiques. Je pense que notre trio aide l'équipe à gagner, mais il faut aussi aider statistiquement. »

Jon Cooper sourit quand on lui rapporte les propos de Joseph. Il sait très bien que son attaquant recrue n'a pas encore marqué, et ça ne le dérange aucunement.

« Je ne juge pas les joueurs en me basant sur leurs points, a répondu l'entraîneur-chef du Lightning. Si tu fais les bonnes choses, que tu travailles, que tu fais ce qu'on demande, que tu tires l'équipe dans la bonne direction et que tu ne marques pas, qu'y a-t-il de mal avec ça ? Quand tu joues 82 matchs, les choses vont finir par aller en ta faveur.

« A-t-il été le joueur parfait ? Non, mais il commence dans la LNH, c'est sa deuxième année professionnelle et il a été un facteur pour nous. Au dernier match, on a perdu 4-1. Et c'est lui qui a été à l'origine de notre but. Il a mérité le droit d'être ici. Je sais que les joueurs regardent les chiffres et aimeraient avoir plus de points.

Mais nous, les entraîneurs, on regarde autre chose et il faut du bon travail. »

Joseph en sera à un premier match à Montréal dans la LNH, mais il a déjà connu la folie du Centre Bell. Il a en effet participé à la finale épique du Championnat du monde junior de 2017, et avait même marqué un but dans la défaite de 5-4 du Canada devant les États-Unis.

Formation du Lightning samedi matin

Miller-Stamkos-Kucherov

Gourde-Point-Johnson

Killorn-Cirelli-Joseph

Erne-Paquette-Callahan

Koekkoek-Girardi

McDonagh-Stralman

Coburn-Sergachev

Vasilevskiy