L'incandescent Evgeny Kuznetsov en ville

Collectivement, ça donne toutefois une équipe un peu brouillonne, de l'avis de l'entraîneur. Leur fiche de 5-3-2 n'est pas mauvaise, mais les 36 buts accordés font grincer des dents.

C'est cette équipe qui débarque au Centre Bell ce soir, pour un duel Canadien-Capitals.

«Je peux seulement parler pour moi, mais quand le camp commence, tu sens que t'as eu un mois de moins de temps de qualité hors glace, de préparation en gymnase. Donc tu te sens un peu en retard. Mais plus la saison avance, plus la différence s'atténue entre les équipes», expliquait Eller, après l'entraînement matinal des Capitals, à Montréal.

Individuellement par contre, les gros canons ne sont visiblement pas en lendemain de veille. Les yeux sont toujours tournés vers Alexander Ovechkin, mais Evgeny Kuznetsov produit à un rythme hallucinant.

Après 10 matchs, Kuznetsov vient au premier rang de son équipe avec 15 points, soit un de plus qu'Ovechkin. Ce départ fait suite à des séries au cours desquelles Kuznetsov avait empilé 32 points en 24 matchs. Si on s'arrête à ses 82 derniers matchs, en incluant les séries, le voici à 99 points.

L'avantage numérique, la clé

Ces succès offensifs des Capitals passent principalement par l'avantage numérique, qui fonctionne au rythme insoutenable de 37,1% depuis le début de la saison. Kuznetsov, pourtant réputé pour être un fabricant de jeu, mène les siens avec cinq buts dans ces circonstances.

La nouveauté, selon les collègues de Washington: Kuznetsov finit par se poster en haut du cercle droit des mises au jeu, soit du côté opposé à Ovechkin.

«Dans la structure de notre avantage numérique, on ne sait jamais qui va tirer, et c'est une bonne chose», analyse Ovechkin.

Bizarrement, Kuznetsov assure ne pas faire d'effort conscient pour tirer davantage, même si les chiffres montrent que sa moyenne de tirs par match est en forte hausse (3,3 cette saison contre 2,4 la saison dernière).

«Non, je ne suis clairement pas du style américain, a expliqué le sympathique Russe. J'essaie surtout de faire des passes. J'aime mieux avoir une bonne chance de marquer que de prendre 10 mauvais tirs. Notre avantage numérique va toujours essayer de tenter une passe de plus. Ce n'est pas facile pour l'adversaire d'écouler une punition après 45 secondes passées en zone défensive. Les adversaires se fatiguent et les lignes de tir en haut de la zone s'ouvrent.»

Le remède pour Holtby?

Malgré ces succès offensifs, les Capitals ont seulement gagné la moitié de leurs matchs jusqu'ici. Le jeu défensif est imparfait, si bien que le gardien Braden Holtby présente des statistiques qui nous ramènent à l'époque de Don Beaupre: moyenne de 3,41, efficacité de ,888.

L'entraîneur-chef Todd Reirden, qui a succédé à Barry Trotz cet été, a défendu son gardien numéro 1.

«On a accordé des chances de marquer de qualité, a dit Rierden. On doit mieux appliquer les détails, présenter une meilleure structure et être meilleurs dans les zones difficiles. On peut essayer de bloquer davantage les lignes de tir. Braden a été incroyable pour nous ces dernières années et on doit être meilleurs devant lui. On espère que les prochains matchs aux deux jours l'aideront à trouver un rythme.»

Le calendrier pourrait effectivement aider les champions à se replacer. Après avoir joué contre les trois équipes de l'Ouest canadien la semaine dernière, ils sont revenus à la maison et n'ont pas joué depuis samedi dernier, ce qui leur a donné du temps d'entraînement de qualité. Après le match de ce soir, les Capitals joueront leurs cinq matchs suivants à la maison, tous aux deux jours.

De façon plus anecdotique, notons que Holtby présente une fiche de 11-1-2 et une moyenne de 1,57 à vie contre le Tricolore. Ça aussi, ça peut lui servir de remède!

La formation des Capitals ce matin

Ovechkin-Kuznetsov-Vrana

Burakowsky-Backstrom-Oshie

Stephenson-Eller-Connolly

Jaskin-Down-Smith-Pelly

Orlov-Niskanen

Kempny-Carlson

Djoos-Bowey