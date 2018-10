 Paul Byron et Brendan Gallagher absents de l'entraînement 

Blessé la veille lors du match contre les Stars de Dallas, Paul Byron n'a pas participé à l'entraînement du Canadien ce midi au Complexe Bell de Brossard et son cas demeure incertain pour demain soir contre les Capitals de Washington.

Brendan Gallagher bénéficiait lui aussi d'un congé aujourd'hui. «Gallagher va jouer demain, Byron, on ne le sait pas encore, on va voir au jour le jour», a déclaré l'entraîneur Claude Julien après la pratique.

L'absence de Byron, dont la nature du mal n'a pas été dévoilée, si ce n'est qu'on annonce une blessure au bas du corps, force Julien à remanier ses trios et les résultats sont intéressants.

Les trois Finlandais, Jesperi Kotkaniemi, Joel Armia et Artturi Lehkonen se retrouvaient réunis à l'entraînement. «Il ne faut pas exclure ce scénario pour demain», a déclaré le coach.

Charles Hudon, lui, patinait à la droite de Max Domi et Jonathan Drouin après avoir connu un bon match la veille. Le trio de Philip Danault et Tomas Tatar devrait demeurer intact au retour de Gallagher, tandis qu'Andrew Shaw réintégrera probablement la formation au sein du quatrième trio avec Nicolas Deslauriers et Matthew Peca.

Noah Juulsen se dit remis de sa blessure et pourrait jouer demain. Karl Alzner semblait le défenseur en trop lors des rotations.

Claude Julien a annoncé l'identité de son gardien contre Alexander Ovechkin et les Capitals, Carey Price, sans surprise.