 Paul Byron et Brendan Gallagher absents à l'entraînement 

Dans le cas de Byron, il est permis de se demander s'il pourrait rater le match de jeudi, au Centre Bell, contre les Capitals de Washington, après avoir subi une blessure au bas du corps face aux Stars de Dallas.

Byron a joué jusqu'à tard en deuxième période, mais n'est pas retourné sur la patinoire au troisième vingt.

Quant à Gallagher, il a participé à tout le match mardi, marquant l'unique filet du Tricolore dans une défaite de 4-1. Il a également rencontré les journalistes après la rencontre.

Dans un autre ordre d'idées, Max Domi a remporté le segment du mois d'octobre de la coupe Molson.

Domi a été nommé deuxième étoile en quatre occasions. Il a devancé ses coéquipiers Tomas Tatar, Paul Byron, Carey Price et Jonathan Drouin.

En 11 matchs en octobre, l'attaquant de 23 ans a mené l'équipe avec 11 points, dont cinq en avantage numérique, à égalité avec Drouin.

Il a terminé au deuxième rang de l'équipe pour les buts (cinq) et les aides (six, à égalité avec Tomas Tatar et Artturi Lehkonen). Il a établi un sommet personnel avec une séquence de six matchs avec au moins un point, amassant huit points (5-3-8) du 15 au 27 octobre.