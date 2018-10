Brasser les cartes chez les Stars

Jim Montgomery en a assez vu. Tyler Seguin et Jamie Benn joueront au sein de deux trios différents ce soir face au Canadien de Montréal.

L'entraîneur des Stars espère ainsi avoir deux trios qui pourront contribuer offensivement. Seguin jouera avec Alexander Radulov, de retour au jeu à moins d'un coup de théâtre, et l'obscur Justin Dowling.

Benn accompagnera Jason Spezza, qui disputera ce soir son 1000e match, et Mattias Janmark.

La séparation de Benn et Seguin a un petit quelque chose d'exceptionnel dans l'entourage des Stars de Dallas. Les deux attaquants ont passé à peu près les deux tiers de chaque minute sur la glace ensemble la saison dernière. La proportion était la même la saison précédente.

«Nous n'avons pas joué au bon niveau, a reconnu Benn. Nous le savons. Nous devons en faire plus pour aider cette équipe à gagner.»

Seguin n'a pas marqué à ses sept derniers matchs, soit depuis ses deux matchs consécutifs de quatre points. Benn, lui, est sans but à ses six derniers matchs, après ses huit points en quatre matchs pour amorcer la saison. Statistique exceptionnelle: depuis l'arrivée de Seguin à Dallas en 2013, le duo Seguin et Benn n'a jamais connu une période de sept matchs au cours de laquelle ni l'un ni l'autre n'a marqué. Ça pourrait donc être une première ce soir.

Le Dallas Morning News nous souligne qu'il faut remonter au 27 février pour revoir Benn et Seguin sur deux trios différents. L'ancien entraîneur Ken Hitchcock les avait aussi séparés à l'occasion en novembre et décembre.

«Ils n'ont pas bien joué les derniers six matchs, a dit Montgomery, Montréalais de naissance, dans un impeccable français. On va brasser les cartes.»

L'entraîneur s'est aussi réjoui du retour de Radulov, absent les quatre derniers matchs pour une blessure au bas du corps.

«Il ajoute de l'émotion, du talent, de la passion. Lui, il est constant avec ça, pas l'équipe. On ne travaille pas 60 minutes. On l'a fait deux fois en 10 matchs.»

Radulov était peut-être heureux de revenir à Montréal, mais nous ne le saurons jamais. Il n'a pas rencontré les médias hier, il a carrément refusé de s'arrêter pour nous parler ce matin tandis que nous l'attendions près de l'autobus de l'équipe.

1000 pour Spezza, et Benn contre Benn

Deux autres petites histoires dans le match de ce soir: le 1000e match de Spezza, et la confrontation à prévoir entre Jamie Benn et son frère Jordie Benn, qui devrait accompagner Jeff Petry sur le premier duo défensif du Canadien.

«J'étais tellement nerveux (à mon premier match), a expliqué un Spezza fort souriant. Je suis moins nerveux pour le 1000e. Tu te rappelles de plein de moments en cours de route. Quand tu joues ton 1000e match, tu peux y repenser. Pour mon premier match, on était à Boston, il y avait une longue cérémonie pour Johnny Bucyk. J'étais assis et j'attendais. J'avais tellement hâte. Mes parents étaient là et ils seront ici aussi ce soir. Ça boucle la boucle.»

Spezza a reconnu avoir fait des efforts exceptionnels à l'entraînement cet été pour faire oublier son atroce saison de 8 buts et 26 points. Les résultats sont probants, puisqu'il totalise 8 points en 10 matchs cette saison.

«J'ai changé plusieurs choses. Je n'étais pas heureux avec mon année, je sentais que je pouvais en donner plus. À ce moment de ma carrière, si tu connais deux mauvaises années, les gens t'oublient. J'étais très motivé cet été, je voulais faire ma part. L'entraîneur m'a donné la chance de me racheter.»

Pour Jamie Benn, il s'est dit heureux de revoir son frère, qui l'a même invité à souper hier soir. Il précise toutefois qu'il n'a pas félicité son frère pour son but au dernier match, son premier depuis le 5 décembre dernier.

«C'est agréable de l'affronter. On le fait depuis le premier jour où on a joué au hockey. C'est agréable de poursuivre ça ce soir. J'espère que je vais être souvent contre lui sur la glace. Ce sera agréable de le faire plus souvent que par le passé.»

Par ailleurs, ce sera Ben Bishop devant le filet des Stars. Espérons pour ses coéquipiers qu'il sera meilleur en match qu'à l'entraînement ce matin...