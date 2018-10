Paris sportifs: la LNH conclut un accord avec MGM

DENIS GORMAN Associated Press New York

Le groupe MGM, basé à Las Vegas, est le premier partenaire de paris sportifs officiel de la ligue, tout comme elle l'est avec la NBA et la WNBA. Cet accord a été conclu en juillet.

Dans le cadre de cette entente, MGM obtient l'accès aux données exclusives de la LNH qui pourraient éventuellement inclure des informations sur le suivi de possession de la rondelle et du joueur une fois qu'elles passent par une phase de test. L'accès à ces données permettra à MGM de fournir des détails de jeu personnalisés ainsi que des opportunités de paris pour les clients américains lorsque les paris sportifs sont légalement disponibles.

La LNH n'obtient pas de commissions sur les paris, mais les autres détails de l'entente n'ont pas été divulgués.

«Le nouveau paysage des paris sportifs offre une occasion unique pour un amateur d'utiliser une technologie et des données qui sont exclusives à notre ligue, a déclaré le commissaire de la LNH, Gary Bettman. L'engagement des amateurs, les avancées technologiques et l'innovation sont essentiels à notre approche progressive et seront à l'avant-garde de tout ce que nous faisons.»

MGM et d'autres exploitants de casinos s'efforcent de profiter sur le territoire des États-Unis des paris sportifs, qui se développe depuis la décision de la Cour suprême en mai, selon laquelle les États peuvent légaliser les paris sportifs s'ils le voulaient. MGM a pris une série de mesures importantes, notamment l'entente de plusieurs années avec la NBA et la WNBA.

Plus tôt cette année, le preneur aux livres William Hill a conclu des accords qui permettent des paris et d'autres initiatives de promotion dans les arénas des Golden Knights de Vegas et des Devils du New Jersey.

«Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de conclure ce partenariat historique avec la LNH», a précisé Jim Murren, président et directeur général de MGM Resorts.

Keith Wachtel, vice-président exécutif et directeur des finances de la LNH, a expliqué que le fait de fournir des données et des analyses améliorées à MGM permettra «des choses uniques et créatives qui n'existent pas vraiment dans le sport à l'heure actuelle».

Scott Butera, président du jeu en ligne à MGM et ancien commissaire de l'Arena Football League, estime que les paris sportifs élargis seront éventuellement disponibles pour 25 à 30 États. Les 24 équipes de la LNH sur le territoire des États-Unis évoluent dans 18 États différents, les sept autres étant au Canada. La ligue prévoit ajouter une 32e équipe, à Seattle, ce qui augmenterait à un 19e État (Washington).