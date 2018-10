Juulsen blessé, Shaw laissé de côté

(BOSTON) Claude Julien souhaitait déployer un quatrième trio plus dynamique, et c'est le vétéran Andrew Shaw qui en fera les frais.

Julien a annoncé ce matin que Shaw serait laissé de côté pour le duel de ce soir entre le Canadien et les Bruins. C'est Charles Hudon qui prendra sa place.

Julien a reconnu que Shaw tardait à trouver son erre d'aller. Rappelons que le fougueux attaquant n'a disputé aucun match préparatoire en raison d'une opération à un genou et d'une commotion cérébrale, résultats de blessures subies la saison dernière. En sept matchs, Shaw a inscrit un but et une passe, mais il n'a joué que 11 minutes par match, nettement en deçà de ce qu'il obtient en général.

« On sait qu'il n'est pas au sommet de sa forme en ce moment, mais il faut prendre des décisions pour l'équipe. Charles a quand même joué assez bien depuis le début. »

En revanche, Nicolas Deslauriers, qui a raté la quasi-totalité du camp après avoir été blessé dans le premier match, obtiendra une nouvelle chance de se faire valoir.

« On espère avoir de bonnes présences de notre quatrième trio. Quand des joueurs reviennent de blessures, en début de saison, ce n'est pas facile de revenir en forme et de rattraper le rythme d'un match. Ça prend de la patience, mais aussi de prendre des décisions en fonction de la situation. Il faut trouver un équilibre. »

Notons que si Julien ne touche pas à ses trois premiers trios, le quatrième trio du CH sera entièrement francophone, avec Hudon et Deslauriers qui feront équipe avec le Franco-Ontarien Matthew Peca.

Comme c'est le cas à chaque match depuis le début de la saison, Nikita Scherbak sera l'autre attaquant laissé de côté.

En défense, Noah Juulsen est blessé au haut du corps et devra rater la rencontre. Son absence permettra à Karl Alzner de réintégrer la formation. « Ça ne semble pas extrêmement sérieux », a assuré l'entraîneur-chef, au sujet de Juulsen. Ce dernier est entré durement en collision avec Jack Eichel jeudi soir à Buffalo. On ignore si son absence est directement liée à cet incident. Juulsen n'a pas patiné ce matin, et n'avait pas chaussé les patins hier non plus.

Alzner en sera à un troisième match cette saison.

Carey Price défendra le filet du Canadien. Il sera opposé à Tuukka Rask.

Les Bruins seront quant à eux privés du défenseur Torey Krug, ce qui signifie que le Québécois Jérémy Lauzon aura droit à un deuxième match dans la LNH. Le choix de deuxième tour en 2015 a disputé son premier duel jeudi. En plus de Krug, les défenseurs Charlie McAvoy, Kevan Miller et Urho Vaakanainen sont aussi à l'infirmerie.

Un plateau et une comparaison pour Kotkaniemi

Jesperi Kotkaniemi atteindra un premier plateau important ce soir, puisqu'il disputera son 10e match de la saison. C'est à partir de 10 matchs que la première année d'un contrat de recrue s'écoule officiellement.

« Je n'en fais pas vraiment un cas. C'est simplement un match comme un autre. Je n'ai pas vraiment eu de discussion avec l'équipe sur mon avenir et c'est peut-être mieux ainsi, ça me permet de me concentrer sur le hockey », a répondu le Finlandais de 18 ans.

Ce chiffre ne signifie pas pour autant que Kotkaniemi passera la totalité de la saison à Montréal, même si son niveau de jeu actuel suggère que ce sera le cas. C'est que le plateau des 40 matchs est également important.

Selon la convention collective, un joueur doit passer 40 matchs au sein de la formation afin qu'une saison soit comptabilisée comme une « saison complète ». L'enjeu : un joueur a droit à l'arbitrage après quatre saisons dites complètes, et à l'autonomie complète après sept saisons. Si le Canadien met fin à l'expérience avant le 40e match, l'équipe pourra donc repousser d'un an les moments où le joueur gagne en pouvoir de négociation.

Kotkaniemi est maintenant à la recherche d'un autre plateau important : son premier but dans la LNH. Il avait marqué lors de son tout premier match préparatoire, mais pas depuis. En neuf matchs, il compte tout de même quatre passes.

« Ça s'en vient. Je dois continuer à tirer et la rondelle va finir par rentrer », a dit le numéro 15.

En matchs préparatoires, on a pu constater qu'il possédait un tir des poignets très dangereux. Mais voilà qu'après neuf matchs, il n'a que 15 tirs au but. Se fait-il encourager à tirer davantage? Kotkaniemi éclate de rire. « Oui, tous les jours ! »

Interrogé par les journalistes de Boston, Julien s'est montré fort élogieux de sa recrue.

« Il a énormément de talent, comme David Pastrnak quand il est arrivé. Il apprend les petits détails, donc ça ira seulement en s'améliorant. Ils sont dans des situations très similaires. Pour un joueur de 18 ans, il a été très impressionnant, depuis le tournoi des recrues, où il semblait chercher ses repères. »

Julien a dirigé Pastrnak à ses premiers pas chez les Bruins. Ce choix de premier tour (24e au total) est arrivé dans la LNH à 18 ans, et avait amassé 10 buts et 17 passes pour 27 points en 46 matchs à Boston. Il vient maintenant de connaître des saisons de 70 et 80 points, et le voici aujourd'hui avec 10 buts, comme lors de sa première saison. Mais cette fois, c'est en 10 matchs !