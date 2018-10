Bettman maintient la suspension contre Wilson

La Presse Canadienne New York

Dans une décision de 31 pages, annoncée une semaine après une audience en appel qui a duré près de sept heures et demie, Bettman a déterminé que le verdict initial du Département de la sécurité des joueurs, rendu le 3 octobre, « était appuyé par des preuves claires et convaincantes ».

L'Association des joueurs de la LNH avait porté ce verdict en appel au nom de Wilson. L'AJLNH soutenait que la mise en échec de Wilson ne transgressait aucune règle et qu'une suspension n'aurait pas dû être imposée, mais que si ça devait être le cas, 20 matchs était « exagéré » et une suspension de huit parties aurait été plus approprié.

L'ailier droit, qui évolue fréquemment au sein du premier trio des champions en titre de la coupe Stanley, aux côtés d'Alexander Ovechkin, peut maintenant se tourner vers un arbitre neutre.

Wilson a été expulsé à la suite de son coup à l'endroit d'Oskar Sundqvist, des Blues de St. Louis, en deuxième période d'un match préparatoire, le 30 septembre. À la suite de la violente mise en échec de Wilson, Sundqvist a subi une commotion cérébrale, des coupures faciales et une entorse à l'épaule droite.

Cette quatrième suspension à Wilson en moins de 13 mois lui coûte presque le quart du calendrier régulier de 82 matchs et 1,26 million$ en salaire. Seulement cinq joueurs dans la LNH ont écopé de plus longues suspensions pour des incidents survenus sur la glace.

Selon la vidéo produite pour motiver la sanction, le Département de la sécurité des joueurs expliquait que « Wilson a livré une mise en échec haute et percutante qui fait de la tête de Sundqvist le principal point de contact ».

La LNH a aussi indiqué que ce contact à la tête était évitable et qu'il a causé une blessure, et rappelé que Wilson est perçu comme un récidiviste.

Il y a un an, Wilson a été suspendu deux fois à la suite de mises en échec survenues lors de matchs préparatoires. Il a aussi dû rater trois rencontres pendant les séries éliminatoires après un coup à la tête qui a fracturé la mâchoire de Zach Aston-Reese, des Penguins de Pittsburgh, et causé une commotion cérébrale.

Dans le cadre de son appel, l'AJLNH avait contesté l'appellation de Wilson à titre de « récidiviste » et jugeait que si la mise en échec était illégale, ça ne l'était que « par quelques pouces ».

Bettman a toutefois jugé que la tête de Sundqvist avait été le principal point de contact et qu'un tel contact était évitable sur le jeu.

« Les coups à la tête sont un sujet de grande préoccupation pour la ligue, nos équipes et nos joueurs », a écrit Bettman.

Les Capitals considèrent Wilson comme un élément vital de leur organisation, et le directeur général Brian MacLellan - qui a témoigné lors de l'audience en appel - lui a accordé un contrat de 31 millions pour six ans pendant la saison morte.

Âgé de 24 ans, Wilson a récolté 14 buts et 21 aides en 78 rencontres régulières la saison dernière. Il a ajouté cinq buts et 10 aides en 21 matchs lors des séries éliminatoires, aidant les Capitals à remporter la coupe Stanley.