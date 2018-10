Flames 2 Canadien 3: ce Drouin-là...

Pendant que le jeune défenseur fabriquait des étincelles sous les palmiers de Tampa, Drouin avait l'air d'un type qui patinait dans des sables mouvants, incapable de s'en sortir, et capable de rien, vraiment. En moins d'un an, le verdict était déjà tombé, imparable: une autre mauvaise transaction de la part du DG.

Mais il faut parfois laisser le temps au temps, et aujourd'hui, après cette victoire de 3-2 du Canadien sur les Flames de Calgary au Centre Bell, il faut bien admettre que le troc Drouin-Sergachev paraît un peu mieux pour Bergevin.

En ajoutant un but et une passe à sa fiche, le joueur québécois se retrouve avec sept points en huit matchs.

C'est excellent, et ce qui est surtout excellent, c'est sa hargne, sa combativité, autant de qualités qui étaient trop souvent absentes de son jeu la saison dernière.

On a vu ce Drouin-là en deuxième période, quand il est allé énerver le défenseur TJ Brodie, qui a voulu répliquer et qui a écopé d'une pénalité. Pendant que Brodie était au banc des coupables, Jeff Petry marquait le premier but du Canadien... sur une passe poétique de Jonathan Drouin.

Un tournant dans le match, à n'en point douter.

«Je l'ai frappé et je l'ai un peu dérangé, c'est ça que je visais, a admis Drouin après le match. C'est le fun de jouer maintenant, comparativement au mois de février, quand c'était déjà terminé pour nous. Là, on gagne, tout le monde pousse, on ne recule devant personne. C'est vraiment différent.»

Un joueur transformé

On ne sait trop si le manque de complicité entre Max Pacioretty et Drouin la saison dernière a, en gros, coûté une année à ce dernier, mais il est évident que nous avons ici affaire à un joueur transformé. On peut rester ici et parler de l'importance de Carey Price pendant des heures (et puis on le refera bien assez vite, promis), mais on ne saurait sous-estimer l'importance de Drouin pour l'avenir immédiat de cette équipe.