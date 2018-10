Victor Mete de retour et à droite

Mete formera en effet un duo avec Xavier Ouellet, lui aussi un gaucher. Et c'est Mete qui amorcera la rencontre à droite, donc de son côté opposé.

L'an dernier, Mete avait essentiellement passé la saison complète à gauche, mais c'est plutôt à droite qu'il est le plus à son aise. «L'an passé, c'était la première fois que je jouais seulement à gauche. Dans le junior, je jouais toujours à droite. Je suis à mon aise des deux côtés», a expliqué le défenseur de 20 ans.

«On va voir. Il a toujours joué à droite dans le junior. Ce n'est rien de majeur. S'il connaît des difficultés, on fera des changements», a ajouté Claude Julien. Ouellet a en effet de l'expérience du côté droit.

Une blessure et une décision

Mete a raté les deux derniers matchs, en partie en raison d'une blessure à une main, mais aussi parce que l'équipe l'a sacrifié pour réintégrer Karl Alzner à la formation. Cette fois, Alzner sautera son tour, après avoir peiné samedi à Ottawa.

Mete assure qu'il n'aurait pas pu jouer le premier des deux matchs qu'il a ratés, contre les Blues. Et samedi? «Les gars avaient bien joué défensivement contre une bonne équipe, et ils ont gagné, donc Claude ne voulait pas changer la formation», explique-t-il,

«Il a quand même des choses dans son jeu à améliorer, prévient Julien. Il revient et il doit jouer un bon match sans trop en faire.»

Cela dit, il a vécu une bonne frousse avec sa blessure.

«J'ai été atteint au même endroit où je me suis blessé l'an passé. Mes doigts ressortaient un peu, a-t-il raconté. Il y a 82 matchs dans une saison, ça ne valait pas la peine de risquer d'aggraver la blessure. Je suis content de voir que c'était simplement une contusion finalement.»

Notons aussi que les changements feront en sorte que Ouellet et Jordie Benn seront séparés pour une première fois cette saison. Benn épaulera plutôt Jeff Petry et se retrouvera donc à gauche, de son côté naturel. Étrangement, Benn a toutefois toujours semblé plus à son aise à droite.

Scherbak patiente

À l'avant, Charles Hudon et Nikita Scherbak seront de nouveau laissés de côté. Hudon ratera ainsi un deuxième match de suite, tandis que Scherbak n'a toujours pas joué cette saison.

«On s'assure d'avoir des conversations avec les gars qui ne jouent pas. Ce n'est pas qu'on est déçus [de lui], c'est que l'équipe est en santé, a assuré l'entraineur-chef, au sujet de Scherbak. On peut seulement employer 20 joueurs par match. On n'est pas la seule équipe qui vit ça. Des équipes doivent rentrer et sortir des joueurs de la formation. Il sait sur quoi il doit travailler, il sait qu'on veut voir une amélioration dans les espaces restreints. Il y travaille à l'entraînement parce que lorsqu'on aura besoin de lui, il devra être prêt. Il a une bonne attitude, il comprend qu'il est jeune et qu'il doit s'améliorer. On veut vraiment l'aider à devenir un bon joueur, car il a beaucoup de potentiel.»

Carey Price amorcera la rencontre devant le filet du Tricolore. Rappelons que sa prochaine victoire lui permettra de rejoindre Patrick Roy au deuxième rang de l'histoire du Canadien avec 289 victoires.

La formation à l'entraînement

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Lehkonen

Byron-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Peca-Shaw

Reilly-Juulsen

Benn-Petry

Ouellet-Mete