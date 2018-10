L'Avalanche inflige un revers de 4-1 aux Flyers

Mikko Rantanen a enfilé l'aiguille à deux reprises et l'Avalanche du Colorado a vaincu les Flyers de Philadelphie 4-1, lundi soir.

DAN GELSTON Associated Press Philadelphie

Matt Nieto et Gabriel Landeskog ont également trouvé le fond du filet pour l'Avalanche. Semyon Varlamov a connu un très bon match, stoppant 37 lancers.

L'Avalanche a poursuivi sur son bon début de saison, terminant son voyage de quatre parties à l'étranger avec un dossier de 3-0-1. Landeskog avait réussi un tour du chapeau contre les Devils du New Jersey, pendant ce voyage, et cette fois, il a mis le match hors de portée grâce à son huitième but de la campagne.

Nolan Patrick a été l'auteur du seul but des Flyers, qui ont encaissé un troisième revers à domicile en cinq parties. Quelques erreurs ont coûté cher, notamment quand le capitaine Claude Giroux a perdu la rondelle en zone offensive, donnant une échappée à Landeskog lors du troisième but de l'Avalanche.

Brian Elliott a cédé trois fois devant 32 tirs pour les Flyers.