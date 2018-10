 Gabriel Landeskog obtient la première étoile de la semaine 

L'ailier gauche Gabriel Landeskog de l'Avalanche du Colorado, qui a amassé six buts et une passe en trois matchs, a mérité la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne New York

Le joueur de centre Connor McDavid des Oilers d'Edmonton et le gardien Marc-André Fleury des Golden Knights de Vegas figurent également au tableau d'honneur.

Landeskog, qui aidé l'Avalanche à récolter cinq points sur une possibilité de six, a notamment réussi son troisième tour du chapeau en carrière, dont le but victorieux, lors d'un gain de 5-3 contre les Devils du New Jersey, jeudi. Le Suédois de 25 ans, qui en est à sa huitième saison au Colorado, domine la LNH avec un différentiel de +10 cette saison.

McDavid a totalisé six points (2-4-6) en trois rencontres. Il s'est notamment illustré face aux Jets de Winnipeg, mardi dernier, avec une récolte de deux buts et deux aides lors d'une victoire de 5-4 en prolongation.

Pour sa part, Fleury a savouré deux victoires en autant de départs, présenté une moyenne de 1,00 et un taux d'arrêts de 95,6%. Samedi, il a mérité sa 408e victoire en carrière, dépassant Glenn Hall au 10e rang de la liste de tous les temps.