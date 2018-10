Ristolainen aide les Sabres doubler les Ducks 4-2

Rasmus Ristolainen a brisé l'égalité grâce à un but en avantage numérique tôt en troisième période et les Sabres de Buffalo ont comblé un déficit de deux buts afin de vaincre les Ducks d'Anaheim 4-2, dimanche soir.

Kyle Okposo et Jeff Skinner ont enfilé l'aiguille à 88 secondes d'intervalle au deuxième engagement pour niveler la marque avant que Ristolainen envoie un tir à travers la mêlée pour déjouer l'ancien gardien des Sabres Ryan Miller. Il s'agissait de son premier but de la saison.

Patrick Berglund a ajouté un but dans une cage abandonnée pour permettre aux Sabres de balayer leur série de matchs du sud de la Californie.

Okposo a inscrit un but et a ajouté une mention d'aide et Carter Hutton a réalisé plusieurs arrêts clés dans les dernières minutes de la rencontre. Sam Reinhart a récolté deux mentions d'assistance et Hutton a repoussé 26 tirs du côté des Sabres, qui a conclu son voyage de cinq matchs sur la côte ouest américaine avec trois gains.

Sam Steel a touché la cible pour la première fois cette saison et Kiefer Sherwood a fait bouger les cordages pour la deuxième fois depuis le début de la présente campagne pour les Ducks, qui ont encaissé un deuxième revers d'affilée après avoir amorcé la saison avec un dossier de 5-1-1.

Miller a réalisé 41 arrêts pour les Ducks face à l'organisation avec laquelle il a disputé les 12 premières saisons de sa carrière.

Avant la rencontre, les Ducks d'Anaheim ont rendu hommage à Paul Kariya en hissant son chandail numéro 9 dans les hauteurs du Honda Center. Lors de la séance d'échauffement, les joueurs des Ducks ont tous revêtu le chandail d'époque de Kariya, premier choix au repêchage de l'histoire des Ducks, qui s'appelaient alors les Mighty Ducks.