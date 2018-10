 Le Canadien s'incline en prolongation face aux Sénateurs 

Le Canadien a bousillé une avance de deux buts et la formation montréalaise a perdu 4-3 en prolongation face aux Sénateurs d'Ottawa, samedi.

Le deuxième but du match de Mark Stone a fait la différence après 2:30 de jeu dans la période supplémentaire.

Stone a aussi amassé une aide, tandis que Matt Duchene a récolté un but et une aide pour les Sénateurs (4-2-1). Mikkel Boedker a aussi touché la cible et Craig Anderson a repoussé 24 lancers.

Paul Byron a amassé un but et une aide pour le Canadien (4-1-2), qui n'a pas été en mesure de préserver une avance de 3-1. Max Domi et Phillip Danault, avec son premier de la campagne, ont été les autres buteurs du Tricolore.

«Nous nous sommes éloignés du plan de match en deuxième période, a noté l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Nous avons commis des revirements en zone centrale, nous ne bougions plus la rondelle rapidement. Nous avons commis beaucoup d'erreurs non provoquées. Notre exécution aurait pu être meilleure. Nous leur avons donné la chance de revenir dans le match et ils avaient le vent dans les voiles en troisième période. Nous avons essayé de nous racheter, mais le mal a été fait en deuxième période.

«Nous devons nous regarder dans le miroir et réaliser que nous nous sommes éloignés du plan de match. Une bonne équipe doit être en mesure de garder son avance de 3-1. J'espère que la leçon sera retenue.»

Carey Price a effectué 30 arrêts, mais est resté coincé à 288 victoires en carrière - une de moins que Patrick Roy, qui occupe le deuxième rang dans l'histoire du Canadien.

Les attaquants Nicolas Deslauriers et Andrew Shaw avaient été insérés dans la formation du Canadien en relève à Tomas Plekanec, blessé au dos, et Charles Hudon. Shaw avait raté deux parties en raison d'un virus, tandis que Deslauriers en était à une première sortie cette saison après avoir subi une fracture au visage lors d'un combat pendant le calendrier préparatoire.

La troupe de Claude Julien reprendra le collier mardi, quand les Flames de Calgary seront de passage au Centre Bell.

Avance gaspillée

Le Canadien n'a pas perdu de temps avant de prendre les commandes de la rencontre, alors que Domi et Danault ont marqué dans un intervalle de 25 secondes.

Domi a d'abord profité d'un écran de Brendan Gallagher pour toucher la cible en avantage numérique, puis Danault a complété un beau jeu amorcé par Paul Byron et Artturi Lehkonen.

Stone a freiné l'élan du Tricolore en répliquant à 7:14, profitant d'un bel effort de Chris Tierney.

Joel Armia a obtenu une belle occasion de redonner un coussin de deux buts aux visiteurs quelques instants plus tard, mais Zack Smith est venu à la rescousse de son gardien en stoppant la rondelle avec son patin. À l'autre bout de la patinoire, Price a joué de chance, alors qu'un tir de Maxime Lajoie a atteint la barre horizontale.

Byron a finalement restauré l'avance de deux buts du Canadien avant la fin du premier vingt. Jesperi Kotkaniemi a commencé la séquence en gagnant sa bataille, puis Armia y est allé d'une belle manoeuvre avant de rejoindre Byron dans l'enclave.

Le Canadien a baissé la garde en deuxième période et les Sénateurs en ont profité pour ramener tout le monde à la case départ. Boedker a d'abord surpris Price d'un angle difficile, puis Duchene a marqué son premier but de la saison 2:20 plus tard en avantage numérique.

Price a gardé les visiteurs dans le match en milieu de troisième période, frustrant Tierney à bout portant avant d'être sauvé par son défenseur Karl Alzner sur une mêlée devant le filet alors que le gardien du Canadien était hors position.

Stone a finalement tranché grâce à un tir sur réception précis sur une remise de Duchene.