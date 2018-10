Le Kényan qui rêvait de rencontrer Sidney Crosby

Pascal Milano

La Presse La Presse Suivre @PascalMilano Au Kenya, le soccer et la course à pied dominent le paysage sportif. Le hockey, lui, est le passe-temps de quelques irréductibles qui n'ont ni le nombre nécessaire de joueurs ni les infrastructures pour disputer un vrai match compétitif.

Grâce à Tim Hortons, le capitaine des Ice Lions, Benard Azegere, et 11 coéquipiers ont récemment fait le voyage jusqu'au Canada afin de réaliser cette grande première. C'est là que l'aventure a pris une tournure encore plus inattendue. À quelques minutes de la mise en jeu, Sidney Crosby et Nathan MacKinnon ont débarqué dans le vestiaire pour jouer avec eux. La vidéo, publiée lundi matin, a été vue à plus de 400 000 reprises sur YouTube. «Ç'a été une surprise incroyable à ce moment-là. On était sans voix parce qu'on ne l'a pas vu venir, raconte Azegere en entrevue téléphonique. Mais ç'a été une excellente occasion pour moi et mes coéquipiers. Un jour, je vais raconter cette histoire à mes petits-enfants. C'était une expérience incroyable, l'expérience d'une vie même.»

Sur les images, on peut voir un Azegere particulièrement ému de rencontrer le joueur de centre des Penguins de Pittsburgh. Dès qu'il s'est intéressé au hockey et à la Ligue nationale, il a érigé Crosby comme idole. «C'est vrai, mais je ne pensais jamais me retrouver sur la même glace que lui et dans la même équipe que lui, précise celui qui joue majoritairement en défense. Sidney est mon joueur préféré. Ce qui est incroyable, c'est que, juste avant de rencontrer les joueurs, nous sommes allés au Temple de la renommée. Je regardais son chandail et je disais aux autres: "Un jour, j'aimerais bien rencontrer ce gars-là."»

Agrandir Les Kenya Ice Lions ont récemment disputé au Canada leur premier match compétitif. PHOTO SARAH McCONNELL, FOURNIE PAR TIM HORTONS