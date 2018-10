Un 1000e match pour Tomas Plekanec

On l'écrivait ce matin, Tomas Plekanec a déjà été beaucoup plus que le joueur qu'il est aujourd'hui pour le Canadien de Montréal. Après tout, on ne se rend pas à 1000 matchs par hasard, l'exploit qu'il accomplira ce soir contre les Red Wings de Detroit.

Plekanec pivotera un trio avec Charles Hudon et Matthew Peca. Il jouera, comme il l'a toujours fait cette saison, un rôle plus effacé, surtout défensif. Mais il sera une présence expérimentée rassurante au sein d'une équipe très jeune, comme il l'a été ce matin dans une autre clinique de mises au jeu.

Plekanec a admis qu'il gardait très peu de souvenirs de son tout premier match, le 31 décembre 2003, contre les Stars de Dallas. Il sait seulement qu'il a probablement très peu joué, ce qui est vrai, à 10:40 sur la glace. Un fait demeure: jamais il n'aurait cru que ce serait le premier de 1000.

«Jamais. On parle de moi, mais je le dois surtout aux gens autour de moi qui m'ont aidé dans ma carrière, qui m'ont permis de traverser les hauts et les bas.»

Il pense à ses parents. «Ils ont tellement sacrifié pour m'aider, surtout au début.»

Il pense aussi aux soigneurs de l'équipe, aux responsables de l'équipement, à ses coéquipiers, et bien sûr, à ses entraîneurs. Dont Claude Julien, qui était d'ailleurs son entraîneur lorsqu'il a commencé son parcours en Amérique du Nord avec les Bulldogs de Hamilton en 2002, qui était aussi son entraîneur à son premier match dans la LNH avec le Canadien... et qui sera encore son entraîneur ce soir.

«Je ne pensais pas non plus que Claude Julien serait avec moi pour cette rencontre. Ça ajoute au côté spécial.»

«C'est tout un exploit ces 1000 matchs, surtout quand on dit que la majorité de sa carrière a été passée ici à Montréal, a dit Julien. C'est tout un défi. C'est un joueur qui a apporté beaucoup de bonnes choses à l'organisation. C'est un bon professionnel, il s'entraîne bien, c'est un bon exemple. Il a beaucoup d'expérience pour partager avec une jeune équipe présentement. On en a aussi besoin sur la patinoire. Les mises au jeu, il est très bon de ce côté-là. C'est un gars qui est respecté par tous ses coéquipiers, par les entraîneurs, par l'état-major. Il a beaucoup de qualités qui lui ont donné l'occasion de passer toutes ces années ici.»

Des années au cours desquelles il a connu sept saisons de 20 buts et six de 50 points et qui lui ont offert une place de choix dans le palmarès historique du Canadien. D'ailleurs, pour vous en donner l'étendue, Plekanec est à 24 matchs de prendre le cinquième rang du classement des joueurs qui ont disputé le plus de matchs avec le Canadien. Derrière quatre légendes: Henri Richard, Larry Robinson, Bob Gainey et Jean Béliveau.

Dans tous les cas, attendez-vous à voir un bel hommage ce soir. Et peut-être, nous souffle-t-on à l'oreille, quelques anciens coéquipiers arborant le légendaire col roulé de Plekanec.

Ouellet aussi

Si le match est spécial pour Plekanec, il le sera aussi dans une autre mesure pour Xavier Ouellet. Le défenseur, désormais établi à la ligne bleue du Canadien, a vu son contrat racheté cet été par les Red Wings.

Est-ce que ça lui coûtera cher en cadeau à ses coéquipiers pour le faire bien paraître ce soir?

«Pas si pire, c'est un jour de semaine», a dit Ouellet en riant.

Reste que les Red Wings, décimés par les blessures à la ligne bleue, auraient bien besoin de Ouellet en ce moment. C'est probablement toute l'ironie du face-à-face de ce soir.

Parlant de face-à-face, ce sera aussi l'occasion pour Ouellet de montrer ce dont il est capable à son ancien entraîneur Jeff Blashill qui n'a jamais assez cru en lui pour lui donner un rôle permanent dans la LNH. Ouellet se permet une longue pause pour trouver les bons mots pour décrire la relation qu'il entretenait avec son ancien entraîneur.

«Je ne sais pas. Je n'ai pas grand commentaires là-dessus, je ne sais pas trop quoi dire. Il y a des choses que tu ne contrôles pas comme joueur. Je me concentre sur jouer et lui prenais ses décisions sur la formation et je n'avais rien à dire là-dessus. Je me suis concentré à travailler sur moi-même et ça m'a apporté où je suis aujourd'hui.»

Par ailleurs, Andrew Shaw ne jouera pas ce soir en raison d'un virus. Carey Price, qui se remet pour sa part d'un virus, sera l'adjoint d'Antti Niemi.

La formation attendue ce soir

Tatar - Danault - Gallagher

Drouin - Domi - Lehkonen

Byron - Kotkaniemi - Armia

Hudon - Plekanec - Peca

Mete - Petry

Reilly - Juulsen

Ouellet - Benn