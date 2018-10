Les vieilles habitudes des Red Wings bousculées

A- Le bassiste à la tête pleine de spray net du groupe rock Steelheart

B- Un conseiller économique récemment viré par Donald Trump

C- Un secondeur canadien partant que Kavis Reed a échangé contre une bouchée de pain

D- Un défenseur des Red Wings de Detroit

Bon... Parce que c'est écrit «Red Wings» dans le haut de l'écran, vous aurez sans doute deviné que la réponse est D. Et vous avez raison.

Parmi les six arrières attendus dans la formation de Detroit ce soir au Centre Bell, Hicketts vient au troisième rang en matière d'expérience dans la LNH. Il a en effet... neuf matchs derrière la cravate!

«Je me rappelle le premier match de la saison, j'étais notre troisième défenseur en termes d'expérience. Je regardais autour de moi et je me demandais ce qui se passait !, a raconté Hicketts après l'entraînement des Wings hier.

«C'est différent, surtout dans cette organisation, où il y a toujours eu un groupe plus vieux, mais là, on est en transition.»

Bienvenue chez les Red Wings de Detroit de 2018-2019.

Hécatombe

Les Wings débarquent à Montréal en quête de leur première victoire de la saison, après cinq échecs. Les Panthers de la Floride sont la seule autre équipe de la LNH sans triomphe jusqu'ici.

La saison s'annonçait déjà difficile sur papier quand on étudiait la formation des Wings cet été. Avec quatre défenseurs permanents de 33 ans ou plus, la brigade défensive paraissait trop vieille, trop lente, pour tenir le coup.

Mais voilà, on est passés d'un extrême à l'autre en quelques semaines. Les vétérans Mike Green, Jonathan Ericsson et Trevor Daley sont tour à tour tombés au combat. Samedi, à Boston, Danny DeKeyser les a rejoints à l'infirmerie et ne jouera pas ce soir. Sa perte a empiré un match déjà catastrophique, que les Wings ont perdu 8-2.

La situation forcera donc l'entraîneur-chef Jeff Blashill à faire appel à quatre recrues en défense ce soir. Ces quatre jeunes hommes totalisent 22 matchs d'expérience dans la LNH.

«Nos quatre premiers défenseurs sont absents. Je n'ai jamais vu ça!, constate Niklas Kronwall, le seul véritable vétéran de la défense. On connaît des difficultés, et ce n'est pas en raison des jeunes.»

Blashill a offert la même lecture que Kronwall: l'inexpérience n'explique pas les déboires des Wings. En bon entraîneur, on devine qu'il tente aussi d'enlever un peu de pression à ses recrues...

«J'ai regardé le match de samedi et notre défense n'était pas le problème. Ce sont nos attaquants qui n'étaient pas assez bons, tranche Blashill. Notre défense a bien joué en général et n'explique pas nos difficultés. Nos attaquants doivent faire leur travail pour qu'on passe plus de temps en zone adverse et que l'on cesse de se défendre. Si on passe son temps à se défendre, on finit par faire des erreurs.»

De beaux projets

Le match de ce soir a toutes les allures d'un piège pour le Canadien. Pourtant, ces recrues, aussi inexpérimentées soient-elles, ont un potentiel intéressant.

Dennis Cholowski est un choix de premier tour (20e au total) en 2016, qui a connu toute une saison dans les rangs juniors à 19 ans. Filip Hronek a été choisi la même année, au deuxième tour (53e). L'an passé, à sa première saison complète dans la Ligue américaine, il a mené les défenseurs du club-école de Grand Rapids avec 39 points.

Ces deux joueurs ressortent particulièrement du lot parce qu'ils n'ont que 20 ans, dans une organisation qui a fait de la patience son modus operandi. Henrik Zetterberg avait 22 ans quand il a fait ses débuts avec les Wings. Pavel Datsyuk en avait 23, tout comme Kronwall. Plus récemment, Anthony Mantha avait 22 ans quand il s'est établi en permanence à Detroit. Dylan Larkin (19 ans) a été une rare exception ces dernières années.

Les Wings sont en pleine reconstruction, et on devine que Ken Holland aurait préféré que ses jeunes arrières apprennent le métier à Grand Rapids, pendant que ses vétérans écoulent leurs dernières années de contrat.

«Je pensais que ça allait me prendre pas mal plus de temps avant que je joue dans la LNH. La plupart des gars passent deux ou trois ans à Grand Rapids avant d'être rappelés», souligne Filip Hronek.

Kronwall tente quant à lui d'y voir le positif. «C'est correct, ça te permet de voir ce que tu as comme profondeur dans l'organisation et ça donne de l'expérience à ces jeunes. Cela dit, on doit mieux jouer.»

Ironiquement, les Wings renoueront ce soir avec un défenseur, Xavier Ouellet, dont ils ont racheté le contrat l'été dernier. On devine que dans les circonstances, le Québécois aurait pu leur rendre de fiers services.

_______________________________________________________________