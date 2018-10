Le Canadien bat les Penguins 4-3 en tirs de barrage

Paul Byron et Jonathan Drouin ont trouvé le fond du filet en tirs de barrage, Antti Niemi a fermé la porte à Evgeni Malkin et Sidney Crosby et le Canadien de Montréal a arraché une spectaculaire victoire de 4-3 samedi soir au Centre Bell.

Avant que les tirs de barrage ne tranchent le débat, Max Domi a vu son tir frapper le poteau alors qu'il restait environ dix secondes à écouler à la période additionnelle. Sans compter que le Canadien n'avait pas réussi à profiter d'un avantage numérique pendant la prolongation après que les Penguins eurent été pris en défaut avec un joueur de trop.

Malgré cela, le Canadien (2-1-1) a signé une deuxième victoire en quatre matchs, une victoire qu'il doit en grande partie à Tomas Tatar.

L'attaquant slovaque a inscrit ses deux premiers buts et récolté une aide sur celui de Brendan Gallagher, tout ça en première moitié de deuxième période.

Gallagher a ajouté une aide, le défenseur Jeff Petry en a obtenu deux et Drouin a finalement récolté son premier point de la saison.

Chez les Penguins, Kristopher Letang et Phil Kessel ont obtenu un but et une aide chacun. Malkin a aussi contribué à l'attaque des Penguins avec deux aides.

Dominik Simon, en première période, a également déjoué Niemi, qui a fait face à 28 tirs, dont deux de qualité durant la dernière minute de la prolongation.

De son côté, le Canadien a amassé 40 tirs en direction de Casey DeSmith, dont 19 lors de la deuxième période.

Après une journée de congé dimanche, le Canadien reprendra le collier dès lundi à l'occasion de la visite des Red Wings de Detroit. Ce duel devrait marquer les retrouvailles de Tatar et de Xavier Ouellet avec la formation du Michigan. Il pourrait aussi s'agir du 1000e match de Tomas Plekanec dans la Ligue nationale de hockey.

D'inertes à irrésistibles

Une semaine après avoir offert une contre-performance contre le Canadien devant leurs partisans, les Penguins ont livré un effort de qualité pendant les 20 premières minutes de jeu.

Les hommes de Mike Sullivan ont réduit la marge de manoeuvre des joueurs du Canadien et ont profité de leurs rares chances de marquer pour se donner une avance de 2-0 grâce aux buts de Simon et Letang.

Après avoir joué une quatrième période de suite sans trouver le fond du filet au Centre Bell, la formation montréalaise a entamé le deuxième vingt avec la rage au coeur.

Surtout, elle a donné une tout autre allure à l'affrontement en marquant trois fois en un peu plus de huit minutes de jeu, dont ses deux derniers buts dans un intervalle de 73 secondes.

«En première période, on ne leur a pas donné grand-chose. Ils ont peut-être eu quatre chances. C'est une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup de chances et ils ont marqué deux buts. La seule différence en deuxième et en troisième, c'est que l'on a commencé à tirer plus de rondelles au filet», a analysé Claude Julien.

Tatar a été le chef de file de cette explosion avec son doublé, le premier après seulement 11 secondes d'écoulées à la période et le second, lors d'une supériorité numérique qui permettait alors au Canadien de prendre une avance de 3-2.

Vêtu de la cape que porte le Commandant de la Garde de Nuit dans la série Games of Thrones - une initiative du capitaine Shea Weber pour récompenser un joueur du Canadien - Tatar a rendu hommage à tous ses coéquipiers.

Durant ces quelque huit minutes, les Penguins ont à peine touché au disque accordant 14 tirs contre seulement deux.

«Nous savions que nous n'avons pas été assez bons en première et que nous devions faire mieux, a admis Tatar. Toute l'équipe s'est regroupée et pas seulement notre trio. Nous avons bien joué dès le début de la deuxième et tout le monde mérite le crédit.»

Les Penguins ont sauvé les meubles en deuxième grâce à leur avantage numérique, Kessel déjouant Niemi d'un bon tir des poignets de l'enclave à 11:14, pendant une punition décernée à Jordie Benn.

Échos de vestiaire

Claude Julien au sujet du travail de Jonathan Drouin: «Il a joué avec passion ce soir, il a patiné avec ardeur, il était impliqué et il a joué un bon match. Il faut lui donner le crédit. Il voulait provoquer les choses. Il doit s'aider et nous devons l'aider pour qu'il devienne un meilleur joueur et c'est ce qui est arrivé ce soir.»

Antti Niemi au sujet de son premier match de la saison: «Pendant la première moitié du match, je n'ai pas vu beaucoup de rondelles et j'ai donné quelques buts. En troisième, j'ai commencé à recevoir plus de tirs et j'ai commencé à mieux me sentir.»

Mike Sullivan au sujet du rendement des joueurs du Canadien à compter de la deuxième période: «Ils ont mieux joué que nous. Ils ont affiché un plus grand sentiment d'urgence. Ç'a commencé dès la mise en jeu au début de la deuxième. Nous avons réagi en troisième, mais nous allons devoir jouer un match complet de 60 minutes.»