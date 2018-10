 Jonathan Drouin travaille mais les résultats tardent à venir 

Depuis que les activités ont repris dans la LNH, Drouin est toujours à la recherche d'un premier point. Et ça inclut les quatre parties du calendrier préparatoire auxquelles il a participé en septembre.

Pour connaître du succès à moyen et à long terme, le Canadien a besoin d'un Jonathan Drouin productif offensivement. Claude Julien y a fait allusion après la séance d'entraînement, vendredi, sans pour autant remettre en question son ardeur au travail. Toutefois, il le sent frustré.

«Il nous faut de la production de sa part. C'est évident pour tout le monde. Hier (jeudi), j'ai trouvé qu'il avait joué avec beaucoup d'énergie, qu'il avait patiné avec vigueur. Toutefois, il y a de la frustration de sa part sachant qu'il doit produire et qu'il n'y arrive pas.»

Selon Julien, une partie du travail à faire pour corriger le tout vient de Drouin.

«Il affiche la bonne attitude dans ce sens qu'il veut compétitionner. Maintenant, il doit essayer de simplifier les choses. Au lieu d'effectuer trop de passes, il doit tirer au but plus souvent. Au lieu d'essayer de déjouer trois joueurs et perdre le disque, peut-être devrait-il envoyer la rondelle en zone adverse. Il a les succès de l'équipe à coeur et il veut bien faire. Il lui reste à le faire de la bonne façon.»

La relance de Drouin passe aussi par Julien lui-même, a ajouté l'entraîneur-chef. Or, à l'entraînement de vendredi, Drouin patrouillait le flanc gauche auprès de Max Domi et non Jesperi Kotkaniemi, comme lors des premiers moments du camp.

«C'est une sorte de partenariat. Mon travail est de trouver les bonnes combinaisons de joueurs. Je sais qu'ils (Drouin et Domi) ont eu du plaisir à jouer ensemble, mais ils n'ont pas eu l'occasion de bâtir une grande chimie ensemble. Ils ont eu un match et quelques séances d'entraînement pour le faire. C'est encore tôt en saison et c'est encore le temps d'essayer de trouver les meilleurs trios possible. Nous faisons des expériences pendant les entraînements et nous verrons ce que nous allons faire lorsque viendra le match.»

Drouin reconnaît qu'il ne crée peut-être pas autant d'occasions de marquer qu'il en est capable. Cependant, il garde espoir de mettre fin à sa disette à court terme et il se fie sur son expérience.

«J'essaie de m'en sortir. Ça va arriver durant la saison où tu n'as peut-être pas autant de chances de marquer ou que tu n'en profites pas. Je continue de travailler. Je l'ai déjà vécu déjà dans la Ligue nationale. Il faut que je continue de faire ce que je dois faire et ça va débloquer.»