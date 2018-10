Les Sharks écrasent les Flyers 8-2

Joe Pavelski a marqué deux buts dans un premier vingt où les Sharks ont marqué quatre fois, mardi, et San Jose a fini par s'imposer 8-2 contre les Flyers, à Philadelphie.

Associated Press Philadelphie

Evander Kane a également obtenu un doublé. Timo Meier, Tomas Hertl, Barclay Goodrow et Logan Couture ont fourni les autres filets des visiteurs, tandis qu'Aaron Dell a fait 31 arrêts.

Goodrow a tourné le fer dans la plaie en marquant en désavantage numérique, avec moins de deux minutes au cadran dans le match.

Kevin Labanc a terminé le match avec quatre passes, dont au moins une à chaque période. Erik Karlsson a été complice de deux buts au troisième tiers.

San Jose est au coeur d'un séjour de quatre matches dans l'Est, un voyage qui a commencé sur une fausse note, une correction de 4-0 à Brooklyn. Il reste des matches au Madison Square Garden et au New Jersey.

Shayne Gostisbehere et Wayne Simmonds ont récolté les buts des Flyers, les deux en avantage numérique. Claude Giroux a mis son grain de sel à chaque fois.

Brian Elliott a affronté 48 tirs chez les Flyers, qui entamaient la portion locale de leur calendrier.