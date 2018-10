 Édition 2018-2019 du CH: le bel été de Marc Bergevin 

C'est juste. Ne partons pas en peur. Les rivaux vont s'ajuster au Canadien, les vidéos de la nouvelle mouture de l'équipe vont circuler, on va décortiquer le nouveau système de jeu.

Reste que le Canadien est peut-être meilleur que ce que plusieurs avaient conclu, avec trois points inespérés sur la route contre les Penguins et les Maple Leafs de Toronto pour le prouver.

On peut bien analyser ce nouveau club sous tous ses angles, il y a beaucoup de Marc Bergevin derrière. C'est lui le premier qui a modifié sa vision du hockey pour la calquer notamment sur celle des Golden Knights de Vegas. En fait, jusqu'à présent, il a pleinement profité d'une autre chance, peut-être sa dernière, de faire ses preuves.

Voici comment son été a forgé la formation actuelle du Canadien.

TRANSACTIONS

Il a donné Max Pacioretty, Alex Galchenyuk et Simon Bourque du Rocket de Laval. Il a soutiré de ces transactions Tomas Tatar, Max Domi et Joel Armia, en plus de Nick Suzuki, promis à un bel avenir. Les trois joueurs de la formation actuelle, surtout Tatar et Domi pour l'instant, contribuent largement à la mise en place du nouveau système de jeu axé sur la vitesse, le travail acharné le long des rampes et la hargne en récupération de rondelle. On ne peut pas dire que c'étaient les forces de Pacioretty et de Galchenyuk.

« Ce n'est pas seulement ces deux-là, a précisé Claude Julien. On joue avec de meilleurs bâtons cette année. On coupe beaucoup de jeux, on met beaucoup d'emphase sur ça. Insister sur couper les jeux avec un bon bâton et gagner les batailles le long des rampes. Les gars sont déterminés à faire ça. »

JOUEURS AUTONOMES

Bergevin a été peu actif de ce côté : Xavier Ouellet, Tomas Plekanec et Matthew Peca. Le premier s'est établi et le sort de Karl Alzner est directement lié au fait qu'il est aujourd'hui le cinquième défenseur de la formation. Plekanec, pour sa part, joue le rôle effacé que l'on attendait. Il reste Peca, qui a encore beaucoup à prouver après deux matchs en deçà des attentes pour un joueur de qui on disait « qu'il n'avait besoin que d'une chance », pour reprendre les mots de son ancien coéquipier Yanni Gourde.

REPÊCHAGE

Force est d'admettre que le DG a frappé dans le mille avec Jesperi Kotkaniemi. Bergevin et Trevor Timmins étaient pourtant allés à contre-courant dans un repêchage où on parlait surtout des Brady Tkachuk, Filip Zadina ou Quinn Hughes. Le jeune Finlandais a encore beaucoup à apprendre, à 18 ans seulement. Il a été dominé au cercle des mises en jeu à Toronto, il a été pénalisé deux fois par sa faute à Pittsburgh. Mais il a un potentiel immense et sa vision du jeu saute aux yeux. Il sera là pour longtemps, au centre des premiers trios.