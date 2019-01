Le Kazakhstan dispose du Danemark 4-3 au Mondial

La Presse Canadienne

Vancouver

Artur Gatiyatov a inscrit le but victorieux et ajouté une mention d'aide à sa fiche, le gardien Demid Yeremeyev a effectué 40 arrêts et le Kazakhstan a vaincu de justesse le Danemark 4-3, mercredi, dans le cadre du premier match de la phase de relégation au Championnat du monde de hockey junior.