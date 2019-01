La Suisse surprend la Suède 2-0 au Mondial

La Suisse a causé la plus grosse surprise jusqu'ici au Championnat du monde de hockey junior en blanchissant la Suède 2-0, mercredi, obtenant du même coup son laissez-passer pour les demi-finales du tournoi.

Le gardien suisse Luca Hollenstein a muselé les Suédois, qui l'ont criblé de 41 tirs au but.

Yannick Bruschweiler et Luca Wyss ont trouvé le fond du filet pour la Suisse, qui s'est ainsi retrouvée dans le carré d'as du tournoi qui se poursuivra à Vancouver.

Le meilleur résultat de la Suisse dans ce tournoi fut une médaille de bronze en 1998.

Hollenstein a effectué plusieurs arrêts clés pendant la rencontre, dont un aux dépens de l'attaquant Filip Sveningsson en échappée.

Les Suisses se sont agglutinés autour de leur gardien pour le féliciter dès que la sirène annonçant la fin de la rencontre s'est fait entendre.

Bruschweiler a ouvert la marque pour la Suisse d'un tir des poignets du haut de l'enclave qui a déjoué le gardien suédois Samuel Ersson du côté du gant.

Wyss a doublé l'avance des siens à 13 : 59 de la période médiane, en poussant une rondelle libre dans l'enclave entre les jambières d'Ersson. Après 40 minutes de jeu, la Suisse menait 26-22 au chapitre des tirs au but.

La Suède s'était présentée en quarts de finale en étant invaincue, après avoir disposé pendant la phase préliminaire de la Finlande, des États-Unis, de la Slovaquie et du Kazakhstan. Les Suédois, médaillés d'argent l'an dernier, en ont profité pour établir un record de 47 victoires consécutives en phase préliminaire du tournoi.

La Suisse a défait le Danemark en phase préliminaire, mais elle s'est inclinée devant le Canada, la Russie et la République tchèque (en prolongation).

Le Kazakhstan prend les devants

Artur Gatiyatov a inscrit le but victorieux et ajouté une mention d'aide à sa fiche, le gardien Demid Yeremeyev a effectué 40 arrêts et le Kazakhstan a vaincu de justesse le Danemark 4-3, mercredi, dans le cadre du premier match de la phase de relégation au Championnat du monde de hockey junior.

Oleg Boiko, Yernar Musabayev et Sayan Daniyar ont aussi touché la cible pour le Kazakhstan, qui a ainsi pris les devants 1-0 dans cette série au meilleur des trois rencontres. Il ne manque donc qu'une victoire aux Kazakhs pour obtenir leur laissez-passer pour le tournoi de 2020 - la formation qui s'inclinera sera remplacée par l'Allemagne.

Jonas Rondbjerg, Andreas Grundtvig et Malte Setkov ont riposté, permettant aux Danois d'inscrire leurs premiers filets du tournoi. Mads Soegaard a effectué 15 arrêts dans la défaite des siens.

Le match no 2 de cette série est prévu vendredi.

Le Danemark avait surpris le Bélarus en phase de relégation l'an dernier.