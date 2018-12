 Le Canada écrase le Danemark 14-0 en levée de rideau du Championnat mondial de hockey junior 

Maxime Comtois a marqué quatre buts, Morgan Frost a ajouté un tour du chapeau et le Canada a amorcé la défense de son titre au Championnat mondial de hockey junior en corrigeant le Danemark 14-0, mercredi soir.

Owen Tippett et Brett Leason ont tous les deux fait bouger les cordages deux fois dans la victoire. Jack Studnicka, Jaret Anderson-Dolan et MacKenzie Entwistle ont joint la fête avec un but chacun. Cody Glass s'est fait complice de quatre réussites des siens.

Le gardien Michael DiPietro a effectué 14 arrêts, dont un lors d'un lancer de pénalité, et il est devenu le 14e gardien de l'histoire du Canada à enregistrer un blanchissage à son premier départ en carrière à ce tournoi.

Mads Sogaard a subi les foudres de l'attaque canadienne et il a cédé 11 fois en 39 tirs. Le gardien danois a semblé se blesser à mi-chemin en troisième période. En relève, Magnus Rorth a bloqué trois des six lancers dirigés vers lui.

Le Canada a ouvert le pointage dès la cinquième minute de jeu, quand Leason a provoqué un revirement. Frost a saisi la rondelle et il a déjoué Sogaard grâce à une feinte du revers.

Après un but de Tippett, Frost, un espoir des Flyers de Philadelphie, en a rajouté avant la fin du premier engagement. Il a accepté une passe du défenseur Markus Phillips pour toucher la cible.

Les joueurs canadiens ont ouvert les écluses au deuxième vingt, trouvant le fond du filet cinq fois. Comtois a notamment marqué son premier but du match et Frost a complété son tour du chapeau à la suite d'une belle mise en scène de l'espoir du Canadien de Montréal Nick Suzuki.

En troisième période, le Canada a inscrit trois buts en 6 : 10 avant que Rorth s'amène devant le filet. Les représentants de l'unifolié ont répondu en faisant scintiller la lumière rouge trois fois en quatre minutes.