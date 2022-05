Il était autour de 11 h, mardi, quand Guy Lafleur a provoqué une ovation, une autre, comme il avait l’habitude de le faire.

Richard Labbé La Presse

Cette fois, le décor était moins sportif, plus solennel : la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, au centre-ville de Montréal. Cette fois, il n’allait pas y avoir de cheveux au vent, de tir frappé sur réception, ou de rondelles au fond d’un filet, autant d’images qui défilent dans nos mémoires collectives depuis son décès, survenu le 22 avril.

Mais cette fois, comme autrefois, il allait y avoir ceci : de l’émotion. Beaucoup d’émotion.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Patrick Roy

« Repose en paix mon ami, tout le monde ici sait que tu es un vrai », a dit l’ex-gardien Patrick Roy, lors de son tour au micro.

Il y avait de l’émotion dehors, boulevard René-Lévesque, où des centaines de partisans, souvent vêtus du chandail rouge au célèbre numéro 10, se sont mis à scander le traditionnel « Guy ! Guy ! Guy ! » à la vue du cercueil.

Il y avait aussi de l’émotion à l’intérieur de l’église, parce que c’est là que l’on pouvait constater l’inéluctable et l’irréversible : ce moment allait être le dernier tour de piste de Guy.

Tout le monde était là. Les membres de la présente édition du Canadien, incluant le gardien Carey Price et le capitaine Shea Weber. Des joueurs célèbres qui ont connu les flammèches avec et contre Guy, tels Joe Sakic, Gilbert Perreault et Kevin Lowe. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et François Legault, premier ministre du Québec, avaient eux aussi choisi d’être là, tout comme plusieurs anciens du Canadien, les Serge Savard, Yvan Cournoyer et autres Lucien Deblois, tous venus pour donner un dernier petit coup de bâton à leur frère disparu.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les joueurs de l’édition actuelle, dont Carey Price.

C’est d’ailleurs ainsi que Guy est arrivé, comme il aimait arriver : avec des coéquipiers. Steve Shutt, Yvon Lambert, Pierre Bouchard, Mario Tremblay, qui ont tous patiné avec lui lors des glorieuses années 1970, ont poussé le cercueil en arrivant dans la cathédrale. Il y a des adieux qui ne sont pas si faciles, celui-là en fut un ; l’ex-défenseur Guy Lapointe, l’un des sept porteurs en compagnie des fils Martin et Mark, n’a pu retenir ses larmes en effectuant ses premiers pas dans l’église.

Derrière le micro, les anciens se sont relayé le temps de plusieurs témoignages émouvants. Parfois, le ton était à la blague, sans doute parce que Guy n’aurait pas voulu d’un hommage à son sujet sans aucune touche d’humour.

« Il faisait ressortir le meilleur de ses coéquipiers et il fallait être à son meilleur pour suivre son rythme, a raconté un autre Guy, Carbonneau celui-là. Quand je suis arrivé à mon premier camp d’entraînement du Canadien, j’ai dû me pincer. On m’avait fait jouer en compagnie de Steve Shutt et Guy Lafleur. Je ne dois pas avoir touché à la rondelle une seule fois, de peur de les décevoir… Mais j’étais avec mon idole. »

Ce temps qui passe, c’est aussi ces anciens qui ont vécu et qui ont beaucoup de vécu, qui doivent aussi revenir au gré des hommages, sans doute malgré eux. Il y a huit ans, au souvenir d’une autre légende nommée Jean Béliveau, Yvan Cournoyer avait livré un touchant témoignage. Il a remis ça le temps d’un autre départ.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Yvan Cournoyer

« La première fois que j’ai vu Guy sur la patinoire avec nous, ça m’a vraiment impressionné, a raconté l’ex-attaquant du Canadien. Je me suis dit, quel bon joueur il va être ! Merci, Sam Pollock, d’avoir repêché Guy Lafleur. Ça nous a permis, nous les joueurs et les spectateurs, de l’apprécier pendant plusieurs années et de gagner cinq autres coupes Stanley… »

Larry Robinson, lui aussi un coéquipier de la belle époque, a tenu à rappeler quelques vérités.

« Guy a déjà dit : joue à chaque jour comme si c’était ton dernier… je pense que personne n’a incarné cette philosophie autant que lui. Non seulement il a joué chaque match au maximum, mais il a aussi vécu sa vie au maximum. »

À travers les mots, il fallait des notes, parce que ça aussi, Guy l’aurait voulu. Ginette Reno est venue pour chanter l’Essentiel, dont le texte pourrait pratiquement avoir été écrit pour lui et personne d’autre : « Le reste importe peu, la seule vérité, c’est compter pour quelqu’un quoiqu’il puisse arriver, c’est entrer dans son cœur et n’en sortir jamais… »

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Ginette Reno

Au bout des hommages, au bout de quelque 90 minutes de cet au revoir que l’on aurait préféré éviter, il a fallu se rendre à l’évidence : Guy allait devoir nous quitter, et pour toujours. Cette fois, il n’y aurait pas de retour, même si Yvan Cournoyer garde espoir : « Guy nous a laissés trop tôt, mais s’il veut faire un autre retour, tu es le bienvenu Guy. » Plus tard, Cournoyer avouera se sentir « un peu seul »… avant de fondre en larmes.

Puis, tout le monde s’est préparé pour sortir au son de My Way, chantée par Frank Sinatra, dont le texte porte sur l’inévitable fin et sur le dernier rideau, auquel on doit faire face un jour ou l’autre.

C’est au tour de Guy, maintenant, et en ce mardi de deuil national, il a fait face au dernier rideau avec sa grâce des beaux jours. Parce qu’au fond, les légendes ne meurent jamais.

Relisez notre couverture en direct