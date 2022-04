Nous sommes en mai 1973. J’ai 15 ans. Le Canadien vient de gagner la Coupe. Je pars de Pointe-aux-Trembles avec mon ami Yves Sarrazin pour le défilé de la Coupe Stanley. On arrive tôt devant le Forum. Le concessionnaire automobile qui a fourni les Corvettes blanches nous demande un coup de main. On accepte, bien sûr. On pourra se rapprocher de nos idoles. On collera tous les noms des joueurs sur les voitures avec du tape et on pourra célébrer avant le départ avec les Lafleur, Mahovlich, Dryden… j’ai pleuré ces souvenirs pendant l’hommage, ce soir !