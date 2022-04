Guy Lafleur a toujours été généreux de son temps avec les médias malgré la maladie. Retour sur une année 2021 marquée par les hauts et les bas de sa lutte contre le cancer.

Richard Labbé La Presse

Janvier 2021

L’année 2021 s’amorce sous le signe de l’optimisme pour Guy Lafleur. Dans le cadre d’une entrevue accordée au site de la Ligue nationale de hockey, il laisse entendre qu’il répond bien aux traitements, devenus nécessaires en raison d’une récidive de ce cancer du poumon qui ne veut pas disparaître. À la blague, il affirme qu’il « touche du bois, comme un vieux bâton Sher-Wood 5030 ». Ce bel élan d’enthousiasme venait trancher avec les nouvelles précédentes, qui avaient été moins bonnes ; en novembre 2019, il avait subi une intervention au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), dans le but de retirer le lobe supérieur de l’un de ses poumons, ce qui avait été suivi par une récidive d’un cancer du poumon. Ses déclarations de janvier laissaient tout de même croire à une suite plus heureuse.

Mars 2021

La fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) annonce début mars la création du Fonds Guy Lafleur, qui est instauré dans le but d’amasser de l’argent pour la recherche contre le cancer. C’est Guy Lafleur lui-même qui en fait l’annonce, tout en faisant sa première présence sur la place publique depuis la nouvelle de la récidive de son cancer du poumon, survenue au mois d’octobre 2020. Lafleur fait cette annonce de façon virtuelle, pandémie oblige. Au cours de son passage à la caméra, il affirme que la masse cancéreuse qui l’afflige a diminué de 30 %. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir », dit-il.

Mai 2021

Guy Lafleur participe à une visioconférence sur Zoom et affirme aller « super bien » lors de la discussion. « Depuis les deux derniers traitements, je vois un gros changement, affirme-t-il lors de cette rencontre virtuelle. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais ça a l’air que les produits fonctionnent bien, alors je suis très content. J’avais perdu énormément de poids avant, mais là, ça va bien. Je n’ai pas de nausées, alors je touche du bois. Je suis très content […] Ce qui est important, c’est d’apprécier chaque moment. Lorsque tu as des épreuves comme ça, ça fait réaliser que la vie ne tient qu’à un fil. »

Juin 2021

Comme la province au grand complet, Guy Lafleur est impressionné par les performances du Canadien en séries. Un Canadien étonnant qui se prépare alors à passer au troisième tour éliminatoire. « De la façon dont ils jouaient contre les Maple Leafs de Toronto, je n’y croyais pas, a répondu Lafleur. Quand ils accusaient un retard de 3-1 dans la série contre les Leafs, je ne m’attendais pas à ce genre de retour. Mais j’étais très heureux qu’ils y parviennent. Ils ont démontré qu’ils ont du caractère. Ils ont voulu montrer à tout le monde qu’ils pouvaient le faire. »

Septembre 2021

Guy Lafleur est honoré par les Olympiques de Gatineau, qui décident de retirer son numéro 4, même si le célèbre attaquant n’a jamais porté leur chandail, puisque les Olympiques n’existaient pas encore au moment où il enflammait les glaces de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dans le maillot des Remparts de Québec. Mais pour Lafleur, ce fut en quelque sorte un retour à la maison, lui qui est né dans la région, à Thurso. « J’ai toujours trouvé très important de revenir à mes sources et de ne pas oublier d’où je viens, avait-il expliqué avant la cérémonie à Gatineau. L’Outaouais, c’est la région qui m’a permis d’exploiter mon talent de hockeyeur à un jeune âge. J’ai été un peu surpris de l’initiative des Olympiques ; j’ai passé ma carrière avec les Remparts. Mais je suis très content que la région de l’Outaouais décide de me rendre hommage. »

Octobre 2021

Après cet hommage à Gatineau en septembre, Lafleur reçoit un hommage similaire mais encore plus grandiose là où il a vraiment pu se faire un nom, au tournant des années 1970 : à Québec, chez les Remparts. De passage dans la capitale provinciale, il assiste au dévoilement d’une nouvelle statue érigée en son honneur, près du Centre Vidéotron. Lors de son discours, haut en émotions, il affirme ceci : « Une carrière passe tellement vite. Je me souviens qu’à l’époque, j’étais en train de déjeuner chez Jean Béliveau et il me disait : “Tu vas voir, ça passe vite…” » Le 28 octobre, c’est au tour des Remparts de retirer son chandail au numéro 4 avant un match au Centre Vidéotron.

Novembre 2021

En entrevue avec La Presse, Guy Lafleur tente de garder le moral, ce qui n’est pas si facile, vu les circonstances. « Il y a des bonnes semaines et il y a des moins bonnes semaines. En général, ça va. J’ai des traitements trois fois par mois dans le cadre d’un programme de recherche. Je me sens comme un cobaye, un peu, mais j’ai beaucoup d’espoir… »