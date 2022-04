PHOTO RENÉ PICARD, ARCHIVES LA PRESSE

Guy Lafleur est pourchassé par Dennis O’Brien, des Bruins, lors du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley de 1978, qui opposait les deux meilleures équipes du circuit. Le CH remportera ce match en prolongation, puis la série en six matchs. On remarque l’utilisation du bâton d’O’Brien, une pratique on ne peut plus tolérée à l’époque…