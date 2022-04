Le 4 décembre 2009, Guy Lafleur, Patrick Roy et Serge Savard prennent part à une cérémonie pour le retrait des chandails d’Elmer Lach et Émile Butch Bouchard.

Patrick Roy est le plus jeune des derniers « grands » du Canadien. De tous ceux dont le chandail est retiré au Centre Bell, il est le seul à avoir porté l’uniforme du CH après les années 1980.

Guillaume Lefrançois La Presse

Mais avant de devenir une légende, Roy était un gardien comme un autre, un gars qui tentait de faire sa place dans la Ligue nationale. Et comme tout le monde, il était intimidé par Guy Lafleur.

Au cours d’une entrevue réalisée l’an dernier, pour un article à venir dans les prochains jours, Roy nous avait raconté son tout premier camp d’entraînement avec le Canadien, en 1984.

« J’étais assis au bout du vestiaire, et Guy était à ma gauche, il mettait son équipement. C’était intimidant, se remémorait Roy. Ça lui prenait cinq minutes pour s’habiller. Ses épaulettes étaient attachées à ses culottes. Il s’habillait, puis il allait en fumer une dans la pièce à côté, où on aiguisait les patins, parce que Jacques Lemaire ne voulait plus qu’il fume dans le vestiaire. »

Roy était évidemment incrédule de se retrouver sur la même patinoire que Lafleur lors de cet automne 1984. Il n’avait que 18 ans à son arrivée au camp, et devait arrêter les tirs de celui qui était alors 9e dans l’histoire de la Ligue nationale avec 516 buts en 942 matchs.

« On avait fait des tirs de pénalité, et j’avais arrêté un tir de Guy, poursuit Roy. Je pense que j’ai appelé tous mes chums après ! Je le regardais jouer le samedi soir, et là, je me ramasse sur la glace du Forum et je l’arrête. Je ne touchais plus à terre ! »

Ils n’ont finalement jamais joué de match ensemble avec le CH. Roy est resté dans l’entourage du Canadien en début de saison, mais sans jouer, avant d’être renvoyé aux Bisons de Granby, tandis que Lafleur rentrait chez lui en novembre 1984.

« J’avais fait les 10 premiers matchs avec le Canadien, et ils m’avaient renvoyé dans le junior ensuite. C’est pour ça qu’il a pris sa retraite, il a vu que je m’en allais ! », a lancé Roy à la blague.

« Un impact extraordinaire »

PHOTO RYAN REMIORZ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Yvan Cournoyer, Guy Lafleur et Patrick Roy lors du 4e match de la finale de la Coupe Stanley Stanley opposant le Canadien au Lightning de Tampa Bay en juillet 2021.

Patrick Roy rencontrait les médias à Québec vendredi matin, quelques heures après l’annonce de la mort de Lafleur.

« On a beau s’attendre au pire, on n’est jamais prêt à ça. On espère tous qu’un miracle se produise et qu’on entende une bonne nouvelle. Malheureusement, ce n’est pas le cas ce matin, a mentionné Roy aux médias sur place. C’est une légende, une personne qui a eu un impact extraordinaire sur beaucoup de gens, surtout ma génération. Chez mes parents, pendant La Soirée du hockey, on était des tous des Guy Lafleur et des Ken Dryden. »

Aujourd’hui, Roy se retrouve à la tête des Remparts de Québec, l’organisation avec laquelle Lafleur a commencé à écrire sa légende. Sa récolte de 130 buts, en 1970-1971, a été un record de la LHJMQ jusqu’à ce que Mario Lemieux en inscrive 133 en 1983-1984.

« Juste avec les Remparts, je l’ai vu comme quelqu’un qui savait d’où il venait, a dit Roy, vendredi matin. Il a été un ambassadeur de première classe. Il était disponible, accessible, très généreux de son temps. J’avais beaucoup d’admiration pour ça. »

En tant qu’entraîneur, quelles qualités de Guy Lafleur aimerait-il que ses joueurs retiennent ?

« Ce que je retiens, c’est sa combattivité. Je lisais un article où Yvan Cournoyer disait que c’était un excellent gars d’équipe, un coéquipier de première classe. On veut ça de nos joueurs d’aujourd’hui, des gars qui se tiennent, qui jouent en équipe. Aussi, il a été persévérant. Son début de carrière n’a pas été aussi facile que ce qu’on peut imaginer, il a même enlevé son casque parce qu’il pensait que ça pouvait l’empêcher de performer. »

Roy s’attend bien sûr à des hommages à Lafleur un peu partout, mais il propose une façon différente de souligner son départ. « Au lieu d’un moment de silence, Guy mérite peut-être une ovation dans tous les arénas. Les gens ont besoin de l’extérioriser », estime Roy.