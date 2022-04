Yvan Cournoyer prend l’appel, comme toujours. « C’est un jour dont on va se souvenir longtemps, tu ne me déranges pas », lance-t-il au bout du fil.

Guillaume Lefrançois La Presse

Comme tout le Québec, Cournoyer est ébranlé en ce vendredi matin où on a appris la mort de Guy Lafleur, son légendaire ancien coéquipier.

« C’est comme quand Jean [Béliveau] nous a quittés… J’avais été voir Jean quelques jours avant sa mort. Là, je savais que Guy s’en allait, mais quand ça arrive, ce n’est pas comique. »

La dernière fois qu’il l’a vu, c’était lors d’un dîner avec une douzaine d’anciens joueurs, à l’occasion du 70e anniversaire de Lafleur, au Vieux four Manago, à Kirkland. Avant ça, ils s’étaient vus au Centre Bell en finale de la Coupe Stanley l’été dernier.

« On avait mangé ensemble. Il n’avait pas laissé paraître qu’il était malade.

« Un journaliste lui a demandé qui l’avait le plus aidé. Il avait répondu : “ Henri et Yvan ”. Je me souviens encore de son premier entraînement avec nous à Verdun. Je me suis dit qu’on avait un bon joueur de hockey et qu’on gagnerait plusieurs Coupes Stanley avec lui. Je ne me suis pas trop trompé. »

La voix de Cournoyer casse à ce moment. En bruit de fond, le bruit incessant d’un autre téléphone qui sonne. C’est ce qui arrive quand le dernier membre de ce que plusieurs considèrent comme la Sainte Trinité du Canadien nous quitte.

« Je vais commencer à être seul un peu, lance Cournoyer, lui-même gagnant de la Coupe Stanley à 10 reprises.

« Chaque fois qu’on se voyait, on se donnait la main et on se regardait dans les yeux. »

Des textos

Pierre Bouchard était également présent pour le fameux lunch des 70 ans de Lafleur. Lui aussi, c’est la dernière fois qu’il a vu l’ancien numéro 10.

PHOTO ANTOINE DÉSILETS, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Bouchard et Guy Lafleur

« Ensuite, je lui envoyais des textos, il répondait avec des pouces. Il m’a texté à ma fête, le 20 février. “ Bonne fête, prends soin de ta santé. ” Ces derniers temps, il dormait beaucoup. »

Comment était-il dans la maladie ? « Je pense qu’il était résilient. Il ne se plaignait pas, il n’a jamais été un plaignard. Il restait impliqué avec la Fondation du CHUM. C’était un gars d’une grande générosité. Il était reconnaissant pour ses fans, il s’impliquait pour ses fans. C’était une vedette pas condescendante, bon avec ses fans. C’est pour ça que le Canadien le gardait comme ambassadeur, même si Guy leur chauffait les oreilles de temps en temps ! Il ne se gênait pas pour dire ce qu’il pensait, un peu comme Maurice Richard. »

Selon Bouchard, le pilotage d’un hélicoptère était ce qui manquait le plus à Lafleur ces derniers temps. « Il avait développé cette passion-là, mais après ses opérations, il n’a pas pu garder ses licences.

« Il était assez impulsif comme joueur… Je me disais que comme pilote, tu ne peux pas être impulsif. Je le taquinais, je lui disais que je n’embarquerais jamais avec lui ! Mais quand Guy se découvrait une passion, il s’y mettait à fond, il était excellent et piloter, c’était sa dernière grande passion. »

Un joueur d’équipe

Plus tôt cette semaine, des photos ont circulé d’un souper d’anciens du Canadien au Centre Bell, avec notamment Geoff Molson, Kent Hughes, Jeff Gorton et Martin St-Louis. Cournoyer faisait partie des convives, tout comme Yvon Lambert.

« Molson a pris la parole avec Réjean Houle, et on a eu un petit moment, on a pensé à Guy Lafleur, a décrit Lambert.

« La dernière fois, c’était à son anniversaire en septembre. Il a toughé deux heures de temps avec nous, il était tellement content. C’est sûr qu’il aurait aimé être avec nous mercredi soir. Malheureusement, il pouvait pas parce qu’il était très souffrant. Au moins, on a eu une pensée pour lui. »

Lambert se souvient d’un homme proche des partisans. « S’il y avait 200 personnes à la réception, on signait 200 autographes, pas question d’en manquer une », illustre-t-il.

Sur la glace, Lambert le décrit comme « le meilleur joueur au monde de 1975 à 1980 ». Sauf que Lafleur avait aussi l’humilité d’un bon coéquipier. « Il disait toujours : “ C’est pas juste Lafleur qui nous fait gagner, c’est 20 gars. Nous en tant que coéquipiers, ça nous faisait un velours. Quand t’es numéro 1 au monde, t’es acclamé partout, et nous, comme coéquipiers, on était fiers de ça.

« Au moins, la souffrance est terminée. Ça n’a pas dû être facile, la dernière année et demie. On vient de perdre toute une légende. »

Avec Simon-Olivier Lorange, La Presse