Le membre du Temple de la renommée du golf Juan « Chi Chi » Rodriguez est mort à 88 ans, jeudi.

Doug Ferguson Associated Press

La cause de sa mort n’a pas été révélée lors de l’annonce du sénateur portoricain Carmelo Javier Ríos.

« La passion de Chi Chi Rodriguez pour les évènements caritatifs et la solidarité n’a été surpassée que par son incroyable talent avec un bâton de golf à la main, a déclaré le commissaire du circuit de la PGA, Jay Monahan, par voie de communiqué.

« Personnalité dynamique et colorée, sur et en dehors des terrains de golf, il manquera énormément au circuit de la PGA et à ceux dont il a touché la vie dans sa mission de donner en retour. La PGA offre ses plus sincères condoléances à toute la famille Rodriguez pendant cette période difficile. »

Il a servi dans l’armée américaine de 1955 à 1957 avant de se joindre au circuit de la PGA en 1960. Il a gagné huit tournois au cours de sa carrière de 21 ans, jouant notamment dans une équipe de coupe Ryder.

La première de ses huit victoires est survenue en 1963, lorsqu’il a gagné l’Omnium de Denver. Il en a obtenu deux autres l’année suivante et a poursuivi jusqu’en 1979, où il a remporté l’Omnium de Tallahassee.

Le Portoricain, qui était reconnu pour sa joie de vivre sur les terrains, a été intronisé au Temple de la renommée du golf en 1992.