(Saint-Quentin-en-Yvelines) Un trio formé par Hideki Matsuyama, Tommy Fleetwood et Xander Schauffele occupait la tête du tournoi à -11 à l’issue de la deuxième journée vendredi, l’Espagnol Jon Ram pointant juste derrière à -9 dans un tournoi où une quinzaine de joueurs peuvent encore prétendre au podium.

Agence France-Presse

Le Britannique Tommy Fleetwood, vainqueur de l’Open de France en 2017 sur ce parcours et l’un des héros de la Coupe Ryder en 2018, là encore sur le Golf National, a rendu la plus belle carte des trois en -7. Il n’était pas revenu ici depuis la Coupe Ryder et visiblement, il se sent plutôt à l’aise sur ce parcours réputé difficile.

Le Japonais Matsuyama, vainqueur du Masters en 2021, n’a pas su rééditer lui le chef-d’œuvre de jeudi, après un superbe -8, en rendant une carte de trois coups sous la normale. Il a failli se retrouver seul aux commandes du tournoi, mais sa balle envoyée dans l’eau sur le 18e trou lui a coûté cher, un très malvenu double boguey.

Le troisième membre du trio, l’Américain Xander Schauffele, très en ligne et toujours aussi efficace, a lui signé une carte de -5. Après sa récente victoire à l’Omnium d’Écosse il y a plus de dix jours, son deuxième Majeur de la saison, il est définitivement en course pour un doublé après l’or olympique remporté Tokyo il y a trois ans.

Les trois ne sont évidemment pas à l’abri, avec encore deux tours à disputer. L’Espagnol Jon Ram, solide vendredi avec une carte de 5 coups sous le par, guette, juste derrière à deux coups (-9). Mais une petite quinzaine de joueurs, dont Rory Mc Ilroy à -5 ou Scottie Scheffler, le N1 mondial à -6, sont encore en mesure de venir perturber le classement.