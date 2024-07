(Troon) Rory McIlroy a entrepris son processus de guérison en s’attaquant jeudi matin au dernier tournoi majeur de la campagne.

Doug Ferguson Associated Press

McIlroy faisait partie des premiers golfeurs à prendre le départ à l’Omnium britannique, qui est présenté au Royal Troon, à l’occasion d’une matinée fraîche et nuageuse en bordure de la mer d’Irlande.

Le précieux trophée d’argent, qui a été rendu par le champion en titre Brian Harman en début de semaine, était bien en vue sur son socle en bordure du premier tertre de départ. À proximité de là, Justin Leonard, qui a remporté ce tournoi au Royal Troon en 1997, a claqué son premier coup de départ face au vent.

McIlroy, le champion de l’Omnium des États-Unis Bryson DeChambeau et Jon Rahm font partie des golfeurs qui ont entrepris leur tournoi tôt en matinée. Les courants marins font qu’en général les golfeurs bénéficient d’un vent de dos sur le neuf d’aller, plus court, et d’un intimidant vent de face sur le neuf de retour, plus long.

PHOTO JON SUPER, ASSOCIATED PRESS Bryson DeChambeau

Les courants étaient toutefois inversés pour la première ronde de l’Omnium britannique.

McIlroy a gagné son dernier titre du Grand Chelem il y a 10 ans, et il a raté une chance en or de mettre un terme à cette disette le mois dernier à l’Omnium des États-Unis. Il a raté deux coups roulés de trois pieds sur les trois derniers verts et permis à DeChambeau de l’emporter par un coup sur le parcours Pinehurst no 2.

PHOTO PETER MORRISON, ASSOCIATED PRESS Scottie Scheffler

Scottie Scheffler, le golfeur no 1 au monde, et Tiger Woods fouleront le parcours écossais en après-midi.