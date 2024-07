(Troon) Justin Thomas a connu un deuxième bon départ en autant de semaines en Écosse, même si son pointage à l’Omnium britannique n’en laisse rien présager. Il a signé une carte de 68 (moins-3) après la première ronde, en faisant ainsi la référence pour le reste du peloton.

Son pointage n’a rien à avoir avec celui de 62 enregistré la semaine dernière à l’Omnium d’Écosse. Le Royal Troon l’a contraint à travailler d’arrache-pied, surtout avec la légère pluie et les puissantes bourrasques qui ont balayé ce parcours situé en bordure de l’Ayrshire et qui ont malmené sans relâche les golfeurs en matinée.

Le champion en titre de l’Omnium des États-Unis Bryson DeChambeau a raté une série de coups roulés pour la normale et, à un certain moment, son coup d’approche de l’herbe folle n’a parcouru que quatre verges, en route vers un double boguey. Il a joué 42 sur le neuf d’aller et semblait se diriger vers un court week-end en Écosse.

Rory McIlroy, qui espère rebondir après sa déconfiture à l’Omnium des États-Unis, a commis un double boguey sur le huitième trou, appelé « Postage Stamp », et il a claqué un coup de départ hors des limites du terrain au 11e trou pour un autre double boguey. Il était alors à plus-5, et n’a jamais pu récupérer.

Thomas lui-même n’a pas été épargné.

Il fut l’un des trois golfeurs qui se sont retrouvés à moins-4 en matinée et qui a bénéficié du vent favorable sur le neuf d’aller à Troon. Puis, il a été contraint d’écoper un coup de pénalité après avoir raté un coup de départ et il a raté un coup roulé de quatre pieds, en route vers un double boguey. Son coup de départ suivant a été victime d’un mauvais bond et a terminé sa course dans l’herbe folle. Il a dû se contenter d’un boguey.

« Ça a été hasardeux au début du neuf de retour, mais je suis demeuré patient et j’ai continué de travailler », a expliqué Thomas.

Justin Rose, qui a dû se soumettre au processus de qualifications pour accéder à l’Omnium britannique, a bien joué lui aussi, évitant les bogueys pour enregistrer un pointage de 69. Il s’est retrouvé dans un groupe en compagnie du Danois Nicolai Hojgaard et d’Alex Noren, qui a obtenu son laissez-passer au Royal Troon grâce à sa performance à l’Omnium d’Écosse.

Matt Wallace faisait partie des golfeurs qui étaient à moins-4 tôt dans la ronde, mais il a commis un triple boguey au neuvième trou. Il a joué 69, tout comme Adam Scott.

Justin Leonard, le vainqueur au Royal Troon en 1997, participe à l’Omnium britannique pour la première fois depuis 2016 et a effectué le coup de départ protocolaire, à quelques mètres seulement du précieux trophée installé sur son socle à proximité du premier tertre de départ. Il a complété le parcours en 80 coups, comme quatre autres golfeurs qui ont n’ont pu jouer sous ce seuil psychologique. Parmi eux se trouvait John Daly, qui a joué 8 sur le dernier trou et signé une carte de 82.

Le champion du Tournoi des Maîtres Scottie Scheffler, qui est no 1 mondial, ainsi que Tiger Woods ont entrepris leur ronde en après-midi. Le vent s’était alors levé. La pluie était intermittente. C’était donc difficile pour tout le monde, y compris les spectateurs.

Les courants marins font qu’en général les golfeurs bénéficient d’un vent de dos sur le neuf d’aller, plus court, et d’un intimidant vent de face sur le neuf de retour, plus long. Les courants étaient toutefois inversés pour la première ronde de l’Omnium britannique, entraînant de nombreux maux de tête chez les participants.