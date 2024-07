PHOTO MALCOLM MACKENZIE, ASSOCIATED PRESS

(North Berwick) Ludvig Åberg a joué une deuxième ronde de suite de 64 (moins-6) à l’Omnium d’Écosse, profitant des belles conditions pour passer en tête grâce notamment à quatre oiselets dans un intervalle de huit trous à la mi-parcours.

Doug Ferguson Associated Press

Åberg se retrouve à moins-12 et possède une avance d’un coup sur le Français Antoine Rozner, qui a aussi joué 64. Rozner espère prolonger son séjour en Écosse. Les trois premiers golfeurs obtiennent une invitation à l’Omnium britannique au Royal Troon.

Rory McIlroy se retrouve aussi au cœur de la lutte après trois semaines de congé pour digérer son effondrement lors de la ronde finale de l’Omnium des États-Unis.

Son jeu au club Renaissance semble confirmer qu’il a tourné la page. McIlroy a inscrit un score de 66 pour une deuxième journée de suite même s’il a raté quelques roulés pour des oiselets.

PHOTO MALCOLM MACKENZIE, ASSOCIATED PRESS Rory McIlroy

« J’ai un peu l’impression que je devrais être en tête avec Ludvig, que j’aurais pu faire un peu mieux lors des deux derniers jours. Mais je me retrouve quand même en bonne posture, a dit McIlroy. Je suis encore une fois dans la course et c’est positif après les trois dernières semaines. »

Åberg a aussi laissé filer quelques occasions, mais le golfeur suédois s’est rarement retrouvé en mauvaise posture.

« Je crois que j’avais un excellent plan de match et que j’ai réussi à exécuter les coups, a dit Åberg. J’essaie de ne rien forcer. Vous devez accepter les choses quand vous jouez. Vous ne pouvez que vous concentrer sur votre élan, en espérant que ça vous offre de belles occasions. Je trouve que ça va bien jusqu’ici. »

Sungjae Im (67) et Matteo Manassero (63) accusent deux coups de retard à moins-10. McIlroy fait partie du large contingent à moins-9. Collin Morikawa (66) et Sahith Theegala (65) font aussi partie de ce groupe.

Les Canadiens Corey Conners (67) et Mackenzie Hughes (66) font partie du groupe suivant à moins-8.

Leur compatriote Adam Hadwin (65) accuse six coups de retard, tandis que Nick Taylor (71) a glissé à moins-4 après une première ronde de 65.

L’autre Canadien en lice, Aaron Cockerill, a inscrit un score de 68, vendredi, mais il se retrouve à moins-1, soit deux coups du mauvais côté du couperet pour les rondes de la fin de semaine.