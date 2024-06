(Midland) L’Australienne Grace Kim a réussi un trou d’un coup, combinant ses efforts à ceux de l’Américaine Auston Kim pour inscrire huit oiselets lors de la deuxième ronde du Championnat par équipe Dow de la LPGA, vendredi.

Associated Press

Les deux Kim sont ainsi au cœur d’une quintuple égalité à 128 (moins-12), en vertu d’une ronde de 61 (moins-9). Dans ce groupe, les Danoises Nicole Broch Estrup et Nanna Koerstz Madsen ont signé la meilleure carte de la journée, à 60 (moins-10).

Les Américaines Ally Ewing et Jennifer Kupcho (64), les Thaïlandaises Jaravee Boonchant et Chanettee Wannasaen (64) et les Taïwanaises Ssu-Chia Cheng et Wei-Ling Hsu (63) étaient également en tête au terme de cette ronde disputée selon la formule à quatre balles.

PHOTO ARCHIVES FOURNIE PAR L’OMNIUM D’AUSTRALIE Maude-Aimée Leblanc

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc et sa partenaire allemande Sandra Gal ont eu besoin de 62 coups pour terminer le parcours et pointent en sixième position après 36 trous, à un coup des meneuses.

La Canadienne Brooke Henderson et l’Américaine Lexi Thompson accusent quant à elles un retard de deux frappes sur la première position.