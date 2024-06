Brooke Henderson et Maude-Aimée Leblanc en bonne position

(Midland) La Chinoise Ruoning Yin et la Thaïlandaise Atthaya Thitikul ont amorcé leur ronde du bon pied lors d’une ronde disputée selon la formule à quatre joueuses, jeudi, leur permettant de partager le premier rang avec deux autres duos au Championnat Dow.

Associated Press

Les Américaines Ally Ewing et Jennifer Kupcho, de même que les Thaïlandaises Chanettee Wannasaen et Jaravee Boonchant, ont également remis des cartes de 64 (-6).

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc et sa partenaire allemande Sandra Gal étaient au cœur d’un groupe partageant la neuvième position en vertu d’un pointage de 67 (-3), dans ce seul tournoi par équipe figurant au calendrier de la LPGA.

PHOTO D’ARCHIVES FOURNIE PAR LE CIRCUIT SYMETRA Maude-Aimée Leblanc

Le tandem formé par la Canadienne Brooke Henderson et l’Américaine Lexi Thompson était pour sa part sixième, à 66 (-4).

La Canadienne Vanessa Borovilos et l’Américaine Sophie Stevens sont 16es, à 68 (-2), malgré un double boguey au 10e fanion, tandis que la Canadienne Savannah Grewal et l’Américaine Malia Nam sont 28es, à 69 (-1).

Les représentantes de l’unifolié ALENA Sharp et Maddie Szeryk sont pour leur part au-delà du couperet après 18 trous. Sharp et l’Australienne Sarah Kemp sont 59es, à 74 (+4), tandis que Szeryk et l’Américaine Lauren Hartlage sont bonnes dernières, à 78 (+8)

La ronde de vendredi sera jouée selon la formule à quatre balles, qui devrait permettre des pointages plus bas.