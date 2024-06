Le golf est un sport d’erreurs. En vérité, c’en est surtout un de précision. Même si dans les faits, le joueur le moins précis, une journée donnée, peut triompher. Aussi paradoxal que cela puisse l’être.

La victoire de Bryson DeChambeau à l’Omnium des États-Unis, dimanche soir, est attribuable à un paquet de facteurs, soit. Il a été le joueur le plus constant au cours des quatre rondes du tournoi disputé au colossal et complexe parcours de Pinehurst. Il a aussi été le joueur le plus efficace depuis l’ouverture de la saison des tournois majeurs. Puis, il a trouvé le moyen de survivre au cours d’une ronde finale épineuse.

Or, la populaire victoire de l’Américain s’est aussi concrétisée en raison de l’écrasement brutal de son plus féroce poursuivant, Rory McIlroy, lors des trois derniers trous.

Le Nord-Irlandais, en quête d’un premier titre en tournoi majeur depuis 2014, a été impeccable du premier au 15e trou. Surtout du 9e au 13e, où il a enfilé quatre oiselets. Sur les verts, il a offert une véritable clinique. Sa moyenne de 1,6 coup roulé aurait dû normalement lui offrir la victoire. Les 20 fois où il a terminé dans le top 10 en grand chelem au cours de la dernière décennie, il a échappé la victoire, la plupart du temps à cause de son jeu avec un fer droit en main.

En revanche, tout fonctionnait, dimanche. Jusqu’au 16e, où il a cassé. Son court roulé pour la normale a refusé de tomber en glissant plutôt sur la gauche. À ce moment, il est retombé à égalité au sommet avec DeChambeau à -6.

Précédemment, DeChambeau avait lui aussi raté une belle occasion au 15e. McIlroy et lui se battaient donc à armes égales en fin de parcours.

Puis, au 18e trou, McIlroy a hérité du même sort qu’au 16e, ratant un roulé sur moins de quatre pieds, pour redonner l’avance d’un coup à son opposant.

Leur imprécision respective a alors offert aux amateurs une finale sous haute tension, car DeChambeau avait son sort et celui de son adversaire entre les mains en arrivant au dernier trou.

Comme ç’a été le cas toute la journée, le joueur de 30 ans a été approximatif avec son bois 1. Il a atteint seulement 5 des 14 allées. Il a terminé sa ronde au 73e rang dans cette catégorie. Dans la fosse naturelle à la gauche de l’allée, pour son deuxième coup, il devait faire abstraction de l’immense racine collée à sa balle et de l’arbre feuillu qui chatouillait sa nuque. Sa balle a atterri dans la fosse en bordure droite du vert.

C’est de là, a-t-il avoué lors de la cérémonie d’après-tournoi, qu’il a joué « le meilleur coup de [sa] vie ».

À 55 verges du trou, alors que la babine de la fosse lui arrivait à la hauteur des yeux, le plus imprécis des joueurs a touché à la balle avec juste assez de doigté pour la déposer à quelques pouces de la coupe. Lui offrant ainsi une normale facile et un deuxième titre à l’Omnium des États-Unis durement acquis, en rendant une carte de 71, pour terminer le tournoi à -6.

Le nouveau Bryson

Il fut une époque, à son arrivée chez les professionnels en 2016, où DeChameau était un joueur mal-aimé. Au fil des années, sa réputation et son image ne se sont jamais embellies.

Les amateurs lui reprochaient de jouer trop lentement. Sa propension à tout calculer et à vouloir sortir des sentiers battus le rendait même un peu pompeux et arrogant aux yeux de certains.

On lui reprochait de vouloir changer la nature du golf lorsqu’il s’est mis à transformer ses coups de départ en missiles nucléaires.

Il a aussi eu des démêlés et des conflits de personnalité avec certains joueurs lorsqu’il évoluait sur le circuit PGA Tour. Enfin, il a été l’un des premiers à accepter l’offre faramineuse de la série LIV Golf. En somme, DeChambeau n’aurait certainement pas remporté de concours de popularité il y a encore de cela quelques mois.

PHOTO JIM DEDMON, USA TODAY SPORTS DeChambeau célèbre sa victoire sur le vert du dernier trou.

Cependant, l’Américain a présenté une nouvelle version de lui-même au Tournoi des Maîtres, en avril. Il est apparu plus accessible, plus appréciable et plus sympathique.

Dans un sport ayant pris d’assaut les réseaux sociaux, l’image des golfeurs a énormément évolué depuis quatre ans. Lorsque les gens se sont mis à jouer au golf pendant la pandémie, les golfeurs amateurs du web sont devenus de véritables vedettes. DeChambeau s’est aussi mis de la partie. Avec les 2,1 millions d’abonnés qu’il cumule sur YouTube, Instagram et TikTok, le double champion majeur est le liant parfait entre le golf de divertissement et le golf professionnel.

À Pinehurst, depuis jeudi, il s’amuse avec la foule. Il interagit avec elle, lui demande de l’encourager ou de se taire. Comme un prêtre devant ses fidèles. « Je vais passer le trophée dans la foule, parce que je veux que tout le monde le touche et ressente ce que ça fait de soulever ce trophée. C’est grâce à vous que je l’ai gagné », a-t-il lancé à ses partisans, nombreux en Caroline du Nord.

Mais au-delà de sa visibilité grandissante, DeChambeau a aussi gagné des admirateurs grâce à la qualité de son jeu. Il a terminé sixième au Tournoi des Maîtres et deuxième au Championnat de la PGA cette saison. Il a été, de loin, le meilleur joueur dans les tournois d’importance en 2024.

Une autre chance ratée pour McIlroy

Le dernier triomphe de McIlroy en tournoi majeur remonte au Championnat de la PGA en 2014. C’est une évidence, l’idole de toute une génération a encore la capacité d’en gagner un autre. La question est de savoir quand. On a bien failli obtenir la réponse en ronde finale, mais encore une fois, c’est passé tout près. Trop près pour que ce soit un hasard. Le joueur de 35 ans est encore dominant et quand ça compte, habituellement, il se présente.

Cette deuxième position est son onzième top 5 et son quatrième top 2 depuis 2014 en tournoi majeur.

La déception sera vive pour lui, évidemment. Surtout compte tenu de l’enjeu. Nul n’a besoin de rappeler à quel point McIlroy a défendu le PGA Tour depuis la création du circuit saoudien, sur lequel évolue DeChambeau.

PHOTO JOHN DAVID MERCER, USA TODAY SPORTS Le dernier triomphe de Rory McIlroy en tournoi majeur remonte au Championnat de la PGA en 2014.

Cet affrontement ultime entre ces deux coqs en était aussi un d’honneur, d’orgueil et d’ego entre les deux ambassadeurs de leur circuit respectif. C’était comme une bataille entre Luke Skywalker et Darth Vader. Entre Batman et le Joker. Ou entre Rocky et Drago.

Personne ici ne s’avancera à savoir lequel joue le vilain entre McIlroy et DeChambeau, vous vous ferez votre propre opinion. Une chose est certaine, le 124e omnium américain s’est achevé par le couronnement populaire d’un ancien mal-aimé.

