Reconfigurer les allées du Club de golf Royal Montréal, c’est un peu comme vouloir retoucher La persistance de la mémoire de Salvador Dalí ou restaurer le Taj Mahal. Règle générale, on ne transforme jamais une œuvre d’art.

Pourtant, en vue de la Coupe des Présidents, présentée du 24 au 29 septembre, le club s’est donné l’ambitieuse mission de métamorphoser l’apparence de l’un des terrains les plus prestigieux en Amérique du Nord. La Presse a été invitée à témoigner de l’avancement des travaux à 100 jours de l’évènement.

Ryan Hart, directeur général de l’évènement, nous a rejoints au départ du premier trou, d’où les meilleurs joueurs de l’équipe américaine et de l’équipe internationale s’élanceront.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Ryan Hart, directeur général de la Coupe des Présidents

Selon les images dévoilées par Hart sur son téléphone, les joueurs seront encerclés par des gradins au moment de frapper leur premier coup sur ce tertre magnifiquement entretenu. « Ça aura un peu le look et l’ambiance d’un stade, mais sur un terrain de golf », nous souligne celui qui portait une veste aux couleurs du tournoi.

À titre de comparaison, la décoration de ce premier tertre ressemblera un peu, dans l’allure, aux installations confectionnées au club de golf Marco Simone, lieu de la dernière Coupe Ryder.

Le 14e trou : normale 4, 400 verges

Hart nous conduit d’abord vers le 14e trou du parcours Bleu dans la voiturette de Mike Weir, capitaine de l’équipe internationale. Sur le plan du visuel et du confort, ce bolide n’a rien à voir avec les voiturettes dans lesquelles nous avons l’habitude de retourner écrire notre résultat trop souvent décevant. Il est peint complètement noir et est muni de sièges coussinés. Aucun détail n’a été négligé, jusqu’aux jantes sur lesquelles on trouve le logo de la ville de Montréal.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La voiturette rouge de Jim Furyk, capitaine de l’équipe des États-Unis

En se rendant vers le 14e trou, le paysage est garni d’installations dont la construction est déjà bien entamée. Derrière le vert, il est possible d’imaginer l’effet de stade évoqué par Hart. « Mais on voulait aussi garder le contour le plus naturel possible. »

Effectivement, comme les arbres matures qui font le charme de la propriété seront en fin de cycle une fois l’automne arrivé, il aurait été dommage de les obstruer avec les structures métalliques.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le 14e trou du Royal Montréal

Justement, les gradins étaient toujours en pleine construction. Seul le premier des deux niveaux prévus était terminé, à gauche et derrière le vert. Seize loges y sont prévues.

À l’autre bout de l’allée, les jalons de départ ont été reculés par rapport à la dernière Coupe des Présidents présentée sur ce même terrain en 2007.

13e trou : normale 3, 224 verges

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le 13e trou du Royal Montréal

Le prochain trou mis en lumière est le 13e, et c’est probablement le coup de cœur de la journée.

Sur cette normale 3 de 224 verges, sur laquelle Bryson DeChambeau utiliserait probablement son fer 7, le vert sera entouré de partisans. Deux installations de loges sur deux niveaux de chaque côté et des gradins pour détenteurs de billets ordinaires au fond du vert. Encore une fois, les arbres placés derrière les gradins ont une place prédominante dans l’horizon. « C’est vraiment ça. On tenait vraiment à garder la beauté procurée par tous ces arbres », précise Ryan Hart.

Il est difficile, en se tenant en bordure de ce vert ondulé et en pente montante, de ne pas imaginer la pression avec laquelle les golfeurs devront composer au centre de cette arène temporaire au moment de devoir caler un roulé d’une dizaine de pieds, surtout en plein cœur du neuf de retour.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le vert du 13e trou sera entouré de partisans.

15e trou : normale 4, 448 verges

Au 15e trou, où il y aura aussi des installations autour du vert permettant une vue sur d’autres trous, on nous présente cette fois les allées. Principalement parce que la forme et les dimensions sont en pleine évolution. « Le gazon plus foncé, à droite, ce sera de l’herbe haute », explique Hart en montrant du doigt.

Comme le tracé habituel est un peu trop manœuvrable pour les golfeurs du PGA Tour, la largeur sera réduite pour rendre l’allée un peu moins accessible.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le 15e trou du Royal Montréal

« Les membres sont surpris chaque semaine de constater à quel point l’herbe est de plus en plus haute », poursuit le directeur général.

Dans les faits, la largeur de l’allée sera resserrée d’environ 25 verges. D’ailleurs, toutes les fosses de sable ont été refaites et améliorées.

Dans le détail

Lors de notre dernière visite, l’automne dernier, plusieurs idées avaient été mises de l’avant, mais la construction et l’installation étaient encore embryonnaires.

Quelques mois plus tard, et à 100 jours de l’évènement, les croquis se transforment peu à peu en réalisations. Lors de notre visite, de 30 à 50 employés travaillaient à temps plein sur la redéfinition du parcours.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Des travailleurs installent les gradins au 13e trou du Royal Montréal.

Sur la propriété, il y aura sept installations montées sur deux étages pour accueillir les loges.

Celles-ci, à la grande satisfaction de Ryan Hart, seront aussi nombreuses qu’au Centre Bell. Entre 96 et 100 loges seront à la disposition des partisans prêts à dépenser un peu plus.

En terminant la visite, plusieurs membres s’exerçaient au champ d’entraînement. « Ce que vous voyez là, ce sera un espace pour les partisans. C’est vraiment très central. Il y aura aussi l’espace pour les médias », indique Hart.

Et pour ajouter au cachet local, trois espaces réservés aux amateurs ont été baptisés en l’honneur de la ville hôte. Nombreux seront donc les partisans à apprécier les qualités de ce parcours historique en s’arrêtant dans les zones « Vieux-Port », « Mont Royal » et « Griffintown ».