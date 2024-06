PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS

Coup d’envoi à l’un des tournois les plus difficiles

(Pinehurst) Michael McGowan a effectué le premier coup de départ à l’Omnium des États-Unis, jeudi matin, et ça n’a pas été bien long avant qu’on réalise l’ampleur du défi que représente Pinehurst No. 2.

Doug Ferguson Associated Press

Le coup de départ, sous pression devant une foule imposante, a abouti à la gauche de l’allée, dans un banc de sable. Tout comme le coup suivant. Puis, sa sortie de fosse a atterri sur — et au-delà — l’un des légendaires verts bombés. Le golfeur âgé de 33 ans, qui s’est qualifié pour l’évènement, a alors dû enregistrer un double boguey.

L’histoire à Pinehurst No. 2 — l’Omnium des États-Unis y est présenté pour la quatrième fois depuis 1999 — laisse croire que ce sera un tournoi très difficile, même pour les meilleurs golfeurs. Seuls quatre d’entre eux ont terminé sous la normale lors des trois éditions précédentes de l’Omnium des États-Unis.

Même si Pinehurst No. 2 a été revampé, en y ajoutant notamment des bancs de sable et des plantes indigènes, ce sont les verts Donald Ross qui font sa renommée, puisqu’ils ressemblent à des soucoupes qui ont été renversées.

Tiger Woods n’a jamais vu Pinehurst No.2 avec tout ce sable. Il avait terminé troisième en 1999, et deuxième en 2005. Il n’a pas pris part à l’Omnium des États-Unis en 2014, alors qu’il récupérait de l’une de ses quatre interventions chirurgicales au dos.

Il a effectué son départ tôt jeudi matin, sur le neuf de retour. Parmi ceux qui ont pris le départ tôt en matinée sur le neuf d’aller se trouvent le double champion de l’Omnium des États-Unis, Brooks Koepka, ainsi que les détenteurs de deux titres du Grand Chelem, Justin Thomas et Collin Morikawa.

Scottie Scheffler, le golfeur no 1 au monde qui a déjà signé cinq victoires sur le circuit de la PGA cette année, fait partie d’un trio complété par les golfeurs nos 2 et 3 au monde. Scheffler, le champion de la PGA Xander Schauffele et l’Irlandais du Nord Rory McIlroy entreprendront leur tournoi en après-midi.