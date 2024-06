La dernière question posée à Rory McIlroy avant qu’il se dirige sur le parcours de Pinehurst No. 2 pour effectuer sa première ronde d’entraînement en vue de l’Omnium des États-Unis, mardi, semblait plus digne d’un joueur en fin de carrière qu’un golfeur classé au troisième rang mondial.

Associated Press

Est-ce qu’il y a encore des objectifs que McIlroy souhaite accomplir ?

Sa réponse était exactement le contraire de ce à quoi l’on pourrait s’attendre : « Pas particulièrement », a-t-il répondu.

« Je suis vraiment fier de mon travail au cours des 15 dernières années et de tout ce que j’ai accompli, a-t-il poursuivi. Qu’il s’agisse de titres de saison, de tournois individuels ou de tournois majeurs. Évidemment, mettre la main sur un cinquième titre majeur prend un certain temps, mais je suis plus sûr que jamais que j’y arrive. »

Ce cinquième titre majeur, bien sûr. McIlroy est encore un compétiteur féroce et s’il y a une liste d’objectifs, ce titre pourrait la couronner.

À 35 ans, le Nord-Irlandais est passé près de l’obtenir à maintes reprises au fil des saisons. Pourtant, l’échec continu de McIlroy à compléter le Grand Chelem en carrière en remportant le Tournoi des Maîtres, jumelé à une égalité pour la 12e place au Championnat de la PGA le mois dernier, a prolongé la disette en tournois majeurs à une décennie complète.

McIlroy est passé encore plus près à l’Omnium des États-Unis, l’année dernière.

Il faisait partie de l’avant-dernier groupe, le dimanche, et il n’accusait qu’un seul coup de retard derrière Wyndham Clark et Rickie Fowler. McIlroy a réussi un oiselet au premier trou pour sonner la charge au club de golf de Los Angeles, mais après 16 normales et un boguey, il a regardé Clark le battre par un seul coup après avoir effectué deux roulés au 18e fanion.

Il s’agissait d’un cinquième top 10 consécutif pour McIlroy à l’Omnium des États-Unis et de la troisième fois qu’il terminait deuxième depuis sa dernière victoire en tournoi majeur, au Championnat de la PGA, en 2014.

« Je veux gagner le plus de tournois de golf, a déclaré McIlroy, qui a gagné la Classique Zurich en compagnie de Shane Lowry, en avril, et qui a enregistré un quatrième titre au tournoi Wells Fargo, le mois dernier. Je veux tenter de compétitionner et gagner le plus de tournois majeurs. »

Ça pourrait s’arrêter à quatre. Mais ça pourrait également grimper à cinq d’ici la fin de la semaine.

« Je pense que de tenter d’atteindre un chiffre en particulier te prépare pour l’échec et la déception, a indiqué McIlroy. Tiger Woods voulait surpasser Jack Nicklaus et il semble qu’il n’y parviendra pas, mais allons-nous qualifier d’échec la carrière de Tiger ? Absolument pas. Si quelqu’un m’avait dit à 20 ans que je serais ici à 35 ans avec la carrière que j’ai, je ne l’aurais pas cru. »

En effet, McIlroy ne manque pas de confiance alors qu’il se prépare à jouer aux côtés des deux seules personnes classées devant lui au monde – le champion du Tournoi des Maîtres, Scottie Scheffler, et le vainqueur du Championnat de la PGA, Xander Schauffele – dans un groupe de joueurs vedettes, jeudi et vendredi.

McIlroy n’a pas terminé plus bas que le 15e échelon à ses cinq derniers départs.