(Lancaster) Wichanee Meechai est devenue la dernière surprise d’un Omnium des États-Unis qui en contenait déjà plusieurs.

Doug Ferguson Associated Press

Meechai a commencé la journée de vendredi avec quatre oiselets consécutifs pour égaler la plus basse carte à moins-3 (67). Elle a pris une avance de deux coups pour les rondes du week-end, qui n’inclura pas Nelly Korda.

Âgée de 31 ans, Meechai n’a jamais terminé dans le top 10 à ses 20 dernières présences dans un tournoi majeur.

Elle est passée de cinq coups d’avance sur Andrea Lee à deux coups de retard en l’espace de cinq trous. Meechai s’est reprise avec deux oiselets sur les six derniers trous pour terminer à moins-4 (cumulatif de 136). Elle montre deux coups d’avance sur Lee.

Seulement deux autres golfeuses sont sous la normale après deux rondes.

Deux anciennes championnes de l’Omnium des États-Unis, Minjee Lee (69) et Yuka Saso (71), ont terminé la ronde à trois coups de retard de la meneuse.

Lexi Thompson ne participera pas aux rondes du week-end. Elle a réalisé des rondes de 78 et 75.

Korda n’y sera pas non plus, elle qui a raté la coupure pour la première fois en près d’un an.

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc s’est qualifiée pour les rondes de la fin de semaine. Elle affiche toutefois six coups de plus que la normale et un cumulatif de 146.

Rose Zhand, Lydia Ko, la Canadienne Brooke Henderson et la championne en titre du tournoi, Allisen Corpuz, n’ont toutes pas fait la coupure.