(Augusta) La fin de semaine continue d’être pénible pour Tiger Woods à Augusta.

Lui qui se trouvait à plus un après 36 trous, il peine à se garder à flots depuis ce temps.

Woods a joué 40 sur le premier neuf dimanche – au lendemain d’un 82, sa pire ronde en carrière dans un tournoi majeur.

Celui qui a triomphé cinq fois à Augusta a glissé au dernier rang du tableau.

Woods a commis un triple boguey au cinquième, deux trous après avoir été victime d’un boguey. Il a aussi perdu un coup au sixième trou.

Woods joue avec Neal Shipley, le seul amateur encore en lice.

Après 12 trous ils étaient à plus 15 et plus 10, respectivement.

Woods continue d’attirer une multitude de supporters, voulant entrevoir celui qui est devenu le visage du golf. Ils applaudissent tous ses coups, bons ou mauvais, et ils continuent de lui lancer des encouragements.

La dernière ronde du Tournoi des maîtres a débuté avec de belles conditions météorologiques au club Augusta National, où Scottie Scheffler a une avance d’un coup sur Collin Morikawa.

En quête d’un deuxième Veston vert après 2022, Scheffler a une priorité de deux coups devant Max Homa.

Morikawa s’est imposé au Championnat de la PGA en 2020 et à l’Omnium britannique l’année suivante.

Homa n’a pas encore triomphé lors d’un tournoi majeur.

Six joueurs ont à tout le moins partagé le sommet du tableau pendant la troisième ronde.

Scheffler s’est démarqué avec un oiselet de huit pieds au dernier trou.

Morikawa ne s’est pas classé dans le top 10 depuis le tout premier tournoi de la saison, au début du mois de janvier.

Homa n’a pas inscrit d’oiselet à ses 32 derniers trous.