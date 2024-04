Difficile de demander mieux comme dimanche après-midi. La 88e ronde finale de l’histoire du Tournoi des Maîtres s’amorce avec un noyau de cinq golfeurs au sommet du classement, alors que chacun détient un coup d’avance sur son plus proche poursuivant. Voici les cinq joueurs à surveiller.

Scottie Scheffler

Le gagnant de l’édition 2022 est infatigable depuis le début de l’année. En huit tournois, il compte deux victoires et sept top 10. Il était le favori en début de semaine pour remporter le veston vert et il l’est toujours en ce dimanche après-midi. Ses statistiques de la veille n’ont pas été exceptionnelles, avec 11/18 sur les verts atteints en régulation ou 1,61 coup roulé par trou, mais sa capacité à réparer ses erreurs a été spectaculaire. Toutefois, Scheffler pourrait être appelé ailleurs, pendant la ronde, si sa femme Meredith donnait naissance au premier enfant du couple. Scheffler l’a déjà confirmé : il priorisera sa famille au golf. Peu importe sa place au classement.

Collin Morikawa

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Collin Morikawa

L’Américain a été le joueur le plus constant lors des trois premières rondes. Il a remis des cartes de 71, 70 et 69. Plus le tournoi progresse, plus sa touche est chirurgicale. Samedi, il a atteint toutes les allées sur les coups de départ, une première en tournoi majeur pour le double champion. Morikawa est passé un peu sous le radar lors des deux dernières saisons, mais le vainqueur du Championnat de la PGA en 2020 et de l’Omnium britannique en 2021 semble déterminé à ajouter un titre d’importance à sa collection. Il est seulement à un coup de Scheffler au classement à -6.

Max Homa

Difficile d’être plus constant que le 11e joueur mondial. Homa a réalisé 17 normales lors de sa dernière ronde. Seul un boguey au prestigieux 12e trou explique un résultat au-dessus de la normale pour la première fois du tournoi. Cependant, si Homa veut gagner son premier titre majeur, il devra prendre davantage de risques. Rares sont les gagnants de tournoi majeur qui s’en tiennent à jouer la normale. Le dernier oiselet réalisé par le joueur de 33 ans a été réussi en deuxième ronde, au quatrième trou. À -5, Homa devra ouvrir la machine sur le neuf d’aller.

Ludvig Aberg

Il est surprenant le jeune Suédois ! À 24 ans et à sa toute première participation au Tournoi des Maîtres, Aberg épate la galerie. On pouvait s’attendre à un rendement similaire du neuvième joueur au classement mondial, mais en même temps, se buter au parcours du Augusta National est un défi colossal. On n’a qu’à voir la performance des vétérans Nick Taylor et Wyndham Clark qui n’ont même pas résisté à la coupure. Aberg a connu un creux de vague en fin de ronde, mais il pourra compter sur sa précision avec son bois 1 en main pour revenir plus fort.

Bryson DeChambeau

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS Bryson DeChambeau

Ça n’a pas été simple pour le joueur de la série LIV en fin de troisième ronde. Meneur en début de journée, il s’est coulé avec un double boguey et trois bogueys sur le neuf de retour. Le jeu sur les verts, son pain et son beurre lors des deux premières rondes, l’a lâché. Il est arrivé à une moyenne de coup de 1,67 avec son fer droit en main samedi. Même qu’il a atteint seulement la moitié des verts en régulation. Le gagnant de l’Omnium des États-Unis en 2020 devra se ressaisir pour combler ses quatre coups de retard.