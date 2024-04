Nouvelle édition, même météo. Comme l’année dernière, le Tournoi des Maîtres a subi les foudres de Dame Nature. Les intempéries et les retards engendrés ont marqué le début de cette 88e édition.

Vous vous souvenez des rafales, des averses et des conditions absolument infernales avec lesquelles les golfeurs avaient dû négocier en 2023 ? Le tournoi et la chronologie des départs avaient été aussi compliqués à suivre que la fin du film Interstellar.

Jeudi matin, les meilleurs golfeurs ont été confrontés à de bien mauvais souvenirs. Il a plu de manière abondante toute la nuit à Augusta. Les premiers départs prévus à 8 h ont finalement eu lieu à 10 h 30.

Ce retard de 150 minutes a certainement bousillé le rythme et la routine des golfeurs. La pelouse trempée et le vent ont aussi altéré la qualité du jeu des premiers participants. Plusieurs joueurs arrivent régulièrement à court sur les verts. Ceux qui arriveront plus tard en après-midi devraient être avantagés, car la surface de jeu devrait être un peu plus asséchée.

Il y a donc eu très peu de choses à se mettre sous la dent en cette entame de tournoi, hormis le flamboyant uniforme porté par Sergio Garcia. Avec ses pantalons jaune moutarde et son polo vert poivron, le champion de l’édition 2017 a attiré l’attention. Et ça aura été sans doute la seule fois de la semaine.

Les meneurs

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS Ryan Fox s’est emparé de la tête.

Sur le terrain, Ryan Fox s’est démarqué. Grâce à un aigle sur la normale 5 du huitième trou, il s’est emparé de la tête. Premier à prendre le départ, Erik Van Rooyen tire aussi son épingle du jeu avec trois oiselets sur le neuf d’entrée. Byeong Hun An complète le trio de tête.

Bryson de Chambeau avait aussi entamé son tournoi de brillante façon en vertu de trois oiselets consécutifs aux trois premiers trous, mais son jeu court l’a ralenti depuis.

La journée est encore jeune, mais aucun joueur figurant parmi les favoris ne s’est encore illustré.

Le champion en titre Jon Rahm a pris le départ un peu après midi. Arborant sur sa casquette et son polo le logo de Legion XIII, l’équipe dont il est le capitaine sur le circuit LIV Golf, l’accueil réservé à l’Espagnol a été plutôt modeste à son arrivée sur le premier tertre de départ.

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Jon Rahm, champion en titre

Contrairement à l’an passé, il a bien fait sur le premier trou, avec une normale.

Rahm évolue en compagnie du champion amateur et désormais professionnel Nick Dunlap et Matt Fitzpatrick.

L’attente de Tiger Woods

PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS Tiger Woods à l’entraînement mardi

En vertu du retard matinal, Tiger Woods s’élancera seulement à 15 h 54. À prime à bord, figurer dans les groupes d’après-midi ne représentait aucun enjeu pour le quintuple champion du tournoi.

Or, en étant décalé, Woods aura de la difficulté à compléter sa ronde avant le coucher du soleil. Il pourra peut-être jouer 13 trous ? 14 à la rigueur ? 15 tout au plus ?

En résumé, la journée de vendredi s’annonce déjà extrêmement éprouvante pour le joueur de 48 ans. Il finira sa première ronde très tard et commencera sa deuxième très tôt, en plus d’être confronté à plus d’une vingtaine de trous. Un dur coup à encaisser pour le corps et les articulations amochés et fragiles de Woods.

Il jouera en compagnie de Max Homa et Jason Day.

