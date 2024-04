(Augusta) Le coup d’envoi du Tournoi des Maîtres a été repoussé à 10 h 30 jeudi en raison des mauvaises conditions météorologiques, bien que les précipitations les plus abondantes doivent s’abattre sur un secteur situé au sud du club de golf Augusta National.

Associated Press

Le comité organisateur du tournoi a indiqué que l’ouverture des portes aux spectateurs se fera à 9 h 30, soit deux heures plus tard que prévu. Jack Nicklaus, Tom Watson et Gary Player effectueront ensuite leur coup de départ protocolaire vers 10 h 10 au premier trou, Tea Olive.

Les golfeurs Erik van Rooyen et Jake Knapp seront les premiers à s’exécuter sur le tertre de départ, et les têtes d’affiche entameront leur parcours en après-midi.

Le champion en titre, Jon Rahm, le champion de l’Omnium des États-Unis, Matt Fitzpatrick, et Nick Dunlap claqueront leur premier coup de départ vers 13 h, tout juste après le trio composé d’Hideki Matsuyama, Will Zalatoris et Justin Thomas. Ces groupes seront suivis du trio vedette comprenant le champion du Tournoi des Maîtres en 2022 et no 1 mondial Scottie Scheffler, Xander Schauffele et Rory McIlroy.

Tiger Woods sera jumelé à Jason Day et Max Homa, à compter de 15 h 45.

Jordan Spieth, Ludvig Aberg et Sahith Theegala suivront deux trios plus loin, tandis que Dustin Johnson, Collin Morikawa et Tommy Fleetwood seront les derniers à s’élancer en première ronde, à compter de 16 h 30.

Quatre golfeurs canadiens participent au tournoi cette année, dont le champion du Masters de 2003, l’Ontarien Mike Weir. Cette année, il sera accompagné sur les allées du club de golf Augusta National de ses compatriotes Corey Conners, Nick Taylor et Adam Hadwin.

Ce retard accumulé jeudi matin signifie que les golfeurs qui effectueront leur départ en fin d’après-midi risquent fort probablement d’être incapables de compléter leur ronde avant la tombée de la nuit. S’ils n’y parviennent pas, alors ils devront la compléter vendredi matin.