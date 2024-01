PHOTO RYAN SUN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités… ou de grands questionnements.

Nick Dunlap est devenu le premier amateur en 33 ans à gagner un tournoi sur le circuit PGA Tour. Maintenant, il doit choisir entre poursuivre son cheminement amateur ou devenir officiellement joueur professionnel.

Spider-Man, peu importe votre acteur préféré à l’avoir incarné, n’avait pas tort. Dans le cas de Dunlap, son choix aura une incidence sur le reste de sa vie, son entourage et ses coéquipiers.

Avant de plonger, revenons sur les évènements du week-end dernier.

Dunlap, un golfeur de 20 ans étudiant en finances à l’Université de l’Alabama, était inscrit au tournoi American Express au club de golf La Quinta, en Californie.

Le joueur de 6 pi 3 po a survolé la compétition en remettant une carte finale de - 29, aidée d’une ronde de 60, samedi.

En l’emportant, Dunlap est devenu le premier joueur amateur à gagner un tournoi de la PGA depuis Phil Mickelson en 1991. D’ailleurs, puisqu’il avait un A entre parenthèses au bout de son nom sur le tableau des meneurs, Dunlap n’a pu toucher le moindre sou des 1,5 million de dollars remis au gagnant.

Néanmoins, la nouvelle sensation du golf pourrait bénéficier des avantages accompagnant un triomphe sur le circuit PGA Tour dans un avenir pas trop lointain. À condition d’abandonner son statut d’amateur, bien sûr.

Voilà bien le nœud de l’affaire.

Cette victoire pourrait permettre à Dunlap d’obtenir un abonnement complet au PGA Tour et à ses évènements signatures, comme le Tournoi des Maîtres, le Championnat de la PGA et le Championnat des joueurs, jusqu’en 2026. Il pourrait aussi empocher les bourses remises par le PGA Tour en fonction de ses résultats.

En revanche, comme il est le champion amateur américain en titre, l’universitaire de deuxième année est déjà assuré d’avoir sa place, comme amateur, au Tournoi des Maîtres, à l’Omnium américain et à l’Omnium britannique de cette année.

Le choix est moins évident qu’il n’y paraît a priori.

Après sa victoire, donc avec très peu de recul, Dunlap s’est dit conscient de ce dilemme. Il a aussi ajouté que la décision serait difficile à prendre étant donné qu’il voulait quitter l’Université de l’Alabama en ayant réalisé deux souhaits : devenir le joueur le mieux classé au monde chez les amateurs et remporter un championnat universitaire avec le Crimson Tide. La première case peut être cochée, mais pas la seconde.

S’il lambine, Dunlap aura jusqu’à 30 jours au terme de la saison en cours pour accepter ou non sa carte de membre du PGA Tour et les privilèges qu’elle confère.

Une victoire historique

Cette victoire n’a peut-être pas fait les manchettes, car elle est survenue en plein cœur d’un dimanche éliminatoire de la NFL, mais elle n’est pas moins spectaculaire.

Dunlap a abattu plusieurs marques lorsqu’il a calé sa dernière normale du tournoi sur le périlleux 18e trou.

En plus de devenir le premier amateur à triompher en 33 ans, l’Américain est le premier champion amateur des États-Unis à gagner sur le PGA Tour depuis Tiger Woods en 1996. Il est aussi le plus jeune amateur à l’emporter depuis 1910, à 20 ans et 29 jours. Il est également devenu le huitième joueur amateur depuis 1945 à enlever les grands honneurs.

D’ailleurs, sa ronde de 60 était la plus basse inscrite par un joueur amateur dans l’histoire du circuit PGA Tour.

Pas un feu de paille

Depuis sa victoire, la Toile s’est enflammée. Les amateurs de golf n’ont pas manqué de se moquer du calibre du PGA Tour et de la signification de la victoire d’un joueur issu du circuit universitaire américain.

Pour plusieurs, le PGA Tour est devenu plus ouvert et plus accessible depuis l’exode d’une vague de joueurs vers la série LIV Golf. Ces commentaires sont peut-être désopilants, mais ils n’ont rien à voir avec la réalité.

Ultimement, une poignée de partisans se demandent, sans doute avec raison, comment il se fait qu’un joueur de 20 ans arrive à gagner un tournoi si rapidement alors que des vétérans comme Tommy Fleetwood, professionnel depuis 2010, sont incapables d’arracher une seule victoire. Le circuit est-il devenu trop erratique ?

La réponse est non. Si Dunlap est parvenu à remporter un tournoi si tôt dans son développement, c’est simplement parce qu’il est doué et assurément de calibre professionnel.

Après tout, il est devenu le champion amateur junior américain en 2021 et le champion amateur en 2023. Le dernier à avoir réussi un tel exploit est Tiger Woods. Et sa carrière a été plutôt fructueuse.

Dunlap ne deviendra sans doute jamais aussi prolifique que le Tigre, mais personne ne remporte un tournoi PGA Tour par hasard. À plus forte raison s’il est le meilleur joueur amateur de la planète.

Personne ne sait de quoi sera fait l’avenir de Dunlap, même lui aurait de la difficulté à parler de son avenir à court terme.

Chose certaine, nous le reverrons.