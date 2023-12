Jon Rahm serait sur le point de se joindre au circuit LIV, un coup qui pourrait faire très mal à la PGA alors qu’elle tente de conclure une entente commerciale avec les investisseurs saoudiens du circuit rival, selon de nombreuses sources.

Doug Ferguson Associated Press

Le Wall Street Journal fut le premier à rapporter que Rahm, le champion du Tournoi des Maîtres, serait sur le point d’accepter une offre du circuit LIV qui oscillerait entre 300 et 600 millions US.

Le circuit LIV présentera un évènement promotionnel qui s’échelonnera sur trois jours à compter de vendredi à Abou Dabi.

Le WSJ, ainsi que de nombreux autres médias américains, a toutefois indiqué que Rahm pourrait encore changer d’idée. Sports Illustrated a rapporté que l’Espagnol se dirigeait vers New York afin de conclure l’entente. Les dirigeants du circuit de la PGA et le gérant de Rahm n’ont pas répondu aux demandes pour émettre des commentaires.

Le gérant de Rahm, Jeff Koski de l’Agence Sportfive, n’a pas retourné les appels téléphoniques ni les textos depuis que plusieurs comptes sur les réseaux sociaux suivant les activités du circuit LIV ont commencé à rapporter des rumeurs en ce sens il y a quelques semaines. Puis, le tournoi American Express, que Rahm a gagné en janvier dernier, a tenu sa journée médiatique cette semaine et Rahm ne figurait pas parmi les golfeurs invités.

Rahm serait de loin la plus grosse prise du circuit LIV – le golfeur âgé de 29 ans a remporté deux titres majeurs, alors qu’il entre dans les plus belles années de sa carrière sportive. Et son arrivée surviendrait alors que la PGA et le Fonds public d’investissement saoudien tentent de conclure une nouvelle entente commerciale qui comprendrait également le circuit européen.

Cette entente avait surpris tout le monde lorsqu’elle avait été annoncée le 6 juin, et elle a capté l’intérêt du département de la Justice et du Congrès américain, qui a tenu deux audiences à ce sujet. Depuis ce temps, des sociétés d’investissement se sont jointes aux négociations.

La décision de Rahm de se joindre au circuit LIV a néanmoins de quoi faire sourciller. Il avait déclaré son appui au circuit de la PGA dès février 2022. Et en août dernier, il a confié à une émission en baladodiffusion espagnole qu’il avait « ri en entendant les rumeurs le liant au circuit LIV. Je n’ai jamais aimé le format de leurs tournois ».

Les dernières rumeurs avancent que Rahm obtiendrait sa propre équipe de quatre golfeurs sur le circuit LIV, qui entamera sa troisième saison d’existence l’an prochain. Le fait qu’il devienne propriétaire d’une équipe aurait contribué à l’entente qu’il serait sur le point de signer avec le circuit LIV.

Rahm avait déjà mentionné, alors que le circuit LIV recrutait des joueurs en vue de la saison 2022, que « le seul attrait (de leur offre) est financier, non ? »

« Donc, comme je l’ai déjà dit, je crois qu’on peut jouer pour bien plus que simplement de l’argent sur le circuit de la PGA. Il y a l’histoire, l’héritage. En fin de compte, je suis ici pour gagner des tournois, je suis ici pour affronter les meilleurs golfeurs au monde », avait-il dit.

Son arrivée dans le circuit LIV signifierait qu’il compterait maintenant sur les champions de deux tournois majeurs la saison dernière. Rahm est présentement troisième au classement mondial. Il entretient une bonne relation avec Phil Mickelson – ils sont représentés par la même agence et le frère de Mickelson était l’instructeur de Rahm à l’Université Arizona State – et son compatriote, Sergio Garcia.