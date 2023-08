Brooke Henderson et Corey Conners feront équipe

La Canadienne Brooke Henderson et son compatriote Corey Conners feront équipe lors du Grant Thornton Invitational.

La Presse Canadienne

L’évènement va regrouper 16 joueuses de la LPGA et 16 joueurs de la PGA pour un tournoi sanctionné par les deux circuits et doté d’une bourse de quatre millions US.

Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, est la Canadienne avec le plus de victoires à son dossier sur le circuit professionnel féminin, avec 13. Conners, de Listowel, en Ontario, a gagné deux tournois de la PGA au cours de sa carrière.

PHOTO MIKE STEWART, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Corey Conners

Les deux Ontariens ont représenté le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Le Grant Thornton Invitational aura lieu du 4 au 10 décembre à Naples, en Floride.