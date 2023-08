Même si les terrasses sont toujours bondées et que certains golfeurs ont encore le temps de fracasser la barre du 100 avant la fin définitive de l’été, la saison du PGA Tour, elle, tire à sa fin.

Malheureusement, malgré son importance et son prestige, le dernier tournoi de la saison ne semble pas attirer l’attention autant qu’il le devrait.

La plupart des grandes ligues ont leur printemps, ou leur automne. La Ligue nationale de hockey (LNH) a ses séries et les Ligues majeures de baseball (MLB) aussi. Même s’il ne s’agit pas d’une ligue à proprement parler, le PGA Tour ne fait pas exception.

Tout au long de la saison, de septembre à août, les joueurs du meilleur circuit au monde accumulent des points, selon le rang auquel ils terminent à chaque tournoi. Un peu comme au tennis. Ce classement est appelé la « Coupe FedEx ». Plus un joueur performe, plus il engrange de points. Plus il joue bien dans les tournois de grande envergure, plus la cagnotte se remplit rapidement.

En fin de saison, les éliminatoires se déclinent en trois étapes.

D’abord, les 70 joueurs ayant accumulé le plus de points se retrouvent au Championnat FedEx St. Jude. Au terme du tournoi, 20 joueurs sont éliminés. Les 50 joueurs ayant réalisé le meilleur pointage se donnent rendez-vous au Championnat BMW. Ensuite, 20 autres joueurs sont éliminés. La dernière étape, qui se déroule du 24 au 27 août, est donc le Championnat du circuit, réunissant les 30 survivants. Et, à l’enjeu, la somme de 18 millions de dollars.

Argent et talent

Plusieurs éléments rendent le dernier tournoi de la saison aussi captivant.

D’abord, la qualité des joueurs présents. C’est le cas dans toutes les grandes ligues, les éliminatoires de fin de saison sont en quelque sorte une lutte entre les meilleurs athlètes de la discipline. C’est aussi vrai au golf. Scottie Scheffler, Viktor Hovland, Rory McIlroy et Jon Rahm sont quelques-uns des 30 joueurs présents au club de golf East Lake, en Géorgie.

PHOTO ADAM HAGY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS La Coupe FedEx

Ensuite, la bourse remise aux joueurs est absolument effarante : 75 millions de dollars seront distribués entre les 30 golfeurs. Le champion repartira avec la coquette somme de 18 millions de dollars. Celui terminant bon dernier, en 30e position, pourra se réconforter avec un chèque de 500 000 $.

Aucun autre tournoi pendant la saison n’offre pareille somme. Le désir de gagner ces éliminatoires s’explique notamment par le prestige accompagnant le titre de « champion de la saison ». Mais les sommes d’argent à l’enjeu peuvent aussi motiver certains joueurs à relire une ou deux fois supplémentaires la ligne de chaque roulé.

Un système discutable

Le seul élément pouvant rendre la formule inintéressante, ou quelque peu fastidieuse, est l’avance offerte aux joueurs les mieux classés.

Pour le PGA Tour, il est important de récompenser le rendement des golfeurs pendant la saison. Ainsi, les plus performants peuvent profiter d’une avance considérable lors du tournoi le plus généreux de l’année.

Ainsi, le meneur au classement de la Coupe FedEx, Scottie Scheffler, amorcera le tournoi à - 10. Viktor Hovland, vainqueur la semaine dernière au Championnat BMW, commencera la compétition à - 8. Rory McIlroy, au troisième rang provisoire, partira à - 7. Et ainsi de suite.

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Scottie Scheffler

Cette méthode est discutable dans la mesure où donner une telle avance aux meilleurs joueurs au monde leur offre pratiquement la victoire sur un plateau d’argent, en plus de gâcher un peu le spectacle. Avec une telle avance, il serait surprenant de voir Scheffler ou Hovland tenter des coups ambitieux comme s’ils étaient en mode rattrapage.

Lors des trois derniers tournois, le meneur au départ de la dernière étape l’a emporté deux fois.

À suivre

La lutte sera donc serrée au sommet du classement. Le gros chéquier devrait ainsi atterrir entre les mains de Scheffler, Hovland ou McIlroy.

Scheffler a été le plus fragile des trois jusqu’à présent. Il a terminé en deuxième position la semaine dernière, mais sa performance au Championnat St. Jude soulève encore des doutes. Sa 31e position n’a rassuré personne. D’autant plus que l’année dernière, il avait laissé filer la victoire au Championnat du circuit en jouant une ronde finale de + 3.

En revanche, Hovland a le vent dans les voiles. La semaine dernière, le Norvégien de 25 ans a remporté la victoire la plus importante de sa carrière en inscrivant un pointage de 61. Hovland est passé plus près que jamais cette saison de gagner un titre majeur. Triompher ce week-end pourrait agir comme un baume, mais surtout comme une rampe de lancement pour la suite.

Le joueur le plus dangereux demeure quand même Rory McIlroy. Le Nord-Irlandais est le champion en titre et il sera en quête d’un quatrième sacre de fin de saison. Il a déjà remporté trois fois l’étape ultime des éliminatoires, mais il est surtout le joueur le plus constant depuis deux tournois, avec une troisième et une quatrième places.